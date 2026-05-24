Finanzas
Revelan cuáles son los empleos que tienen mejor salario en EE. UU.: puede ganar hasta 500.000 dólares al año
Conozca cuáles son los empleos con los salarios más altos en Estados Unidos y qué sectores lideran el ranking de ingresos.
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24 de mayo de 2026 a las 7:00 a. m.
Hay profesiones que no solo lideran por demanda, sino también por el nivel de ingresos que pueden alcanzar. Foto: CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag
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