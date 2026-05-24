Finanzas

Revelan cuáles son los empleos que tienen mejor salario en EE. UU.: puede ganar hasta 500.000 dólares al año

Conozca cuáles son los empleos con los salarios más altos en Estados Unidos y qué sectores lideran el ranking de ingresos.

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Redacción Semana
24 de mayo de 2026 a las 7:00 a. m.
Hay profesiones que no solo lideran por demanda, sino también por el nivel de ingresos que pueden alcanzar.
Hay profesiones que no solo lideran por demanda, sino también por el nivel de ingresos que pueden alcanzar. Foto: CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag
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