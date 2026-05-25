“Espero que en un futuro nos entreguen a Diosdado Cabello”: congresista de EE. UU. a Delcy Rodríguez

El congresista republicano Carlos A. Giménez, representante por Florida y uno de los legisladores más críticos del chavismo en el Congreso de Estados Unidos, publicó este jueves una declaración en sus redes sociales en la que arremetió contra los dos principales líderes del gobierno interino de Venezuela: la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el ministro del Interior Diosdado Cabello.

“El pueblo venezolano merece una verdadera transición democrática, no otro disfraz de la dictadura. Delcy Rodríguez, la dictadora interina, ha sido parte del régimen criminal chavista desde el principio y tiene las manos manchadas con la corrupción, la represión y el sufrimiento del pueblo venezolano”, escribió Giménez en X.

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El legislador fue igualmente directo sobre Cabello, a quien calificó de “uno de los principales operadores del narcotráfico y la persecución política en Venezuela” y exigió que enfrente la justicia estadounidense. “Cabello debe enfrentar la justicia en los Estados Unidos por sus crímenes contra el pueblo venezolano y por amenazar la seguridad de nuestra región”, sostuvo.

Carlos Giménez Foto: GETTY IMAGES

En un video que acompañó la publicación, Giménez fue consultado sobre el estado de la transición en Venezuela, a casi cinco meses de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero. El legislador reconoció que la situación está “estable” pero advirtió que eso no es suficiente.

“Yo quiero acelerar la transición. El pueblo venezolano se merece la democracia, la libertad. Yo creo que ahora está gobernado por la dictadura interina y tenemos que llegar a un punto lo más rápido posible donde el pueblo de Venezuela pueda escoger su presidente”, afirmó.

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Sobre Cabello específicamente, Giménez fue explícito sobre sus expectativas judiciales: “Espero que en un futuro el gobierno venezolano nos entregue a Diosdado porque tiene cargos bastante serios en los Estados Unidos y tiene que enfrentar la justicia americana”.

Diosdado Cabello, Ministro del Interior de Venezuela Foto: AFP

Cabello enfrenta en Estados Unidos cargos de narcotráfico presentados por el Departamento de Justicia, los mismos que llevaron a la administración Trump a incluirlo en su lista de objetivos prioritarios. A diferencia de Maduro, quien fue capturado en enero, Cabello sigue en funciones como ministro del Interior y secretario general del PSUV, y es considerado el único sobreviviente de alto rango del círculo duro del chavismo dentro del gobierno de Rodríguez.

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Giménez cerró su mensaje con una advertencia al conjunto del gobierno interino: “La libertad de Venezuela no llegará con los mismos verdugos de siempre. El mundo democrático debe mantenerse firme hasta que Venezuela sea verdaderamente libre. ¡Que viva Venezuela libre!”