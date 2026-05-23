“Cuando yo me vaya”: Diosdado Cabello envía un sorpresivo mensaje en vivo y genera ola de especulaciones en redes sociales

El ministro del Interior del régimen venezolano, Diosdado Cabello, ofreció recientemente unas declaraciones durante su programa televisivo que dejan entrever un posible distanciamiento en su relación con los hermanos Rodríguez.

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En ese contexto, Cabello adoptó un tono melancólico al recordar que pronto ‘Con el Mazo Dando’, su programa de televisión, cumplirá 13 años al aire, aunque advirtió que, pese a ello, “todo tiene su final”.

Asimismo, evocó una reconocida canción del salsero Héctor Lavoe y aseguró que “a mucha gente le va a dar una depresión muy arrecha, perdón, muy fuerte” el día en que abandone el espacio televisivo.

"Con el Mazo Dando" es tendencia porque Diosdado Cabello insinuó que podría estar cerca el final de su programa.



“Todo tiene su final”. pic.twitter.com/BTUVXT1yeb — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) May 21, 2026

“Les ha dolido que yo diga eso: ‘todo tiene su final’”, dijo Cabello al hacer referencia a la canción del cantante puertorriqueño Héctor Lavoe.

“Todo tiene su final… Aristóbulo (Istúriz) decía: ‘Todo lo que empieza, termina’. Pero bueno, El Mazo ya lleva… ¿Vamos pa’ 13 ya? En febrero cumplimos 13 años”, agregó el también secretario general del PSUV.

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En las redes sociales, estas declaraciones desataron una ola de especulaciones.

Mientras algunos internautas consideran que podría tratarse del cierre definitivo del programa transmitido por Venezolana de Televisión, otros interpretan el mensaje como una señal de posibles cambios dentro del oficialismo.

Diosdado Cabello, ministro del interior de Venezuela Foto: X/@ConElMazoDando

Diosdado Cabello es uno de los dirigentes más influyentes del chavismo en Venezuela; ha ocupado distintos cargos de alto nivel, entre ellos, vicepresidente del país, presidente de la Asamblea Nacional y ministro de Interior y Justicia.

Además, es conductor del programa televisivo “Con el Mazo Dando”, transmitido por el canal estatal venezolano.

El Gobierno de Estados Unidos mantiene una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su captura o condena.

Washington lo considera una figura clave dentro de presuntas redes de narcotráfico y crimen organizado vinculadas al denominado “Cartel de los Soles”.

Recompensa por Diosdado Cabello Foto: U.S. Department Of State

Las autoridades estadounidenses acusan a Cabello de conspiración para narcoterrorismo, tráfico internacional de cocaína y uso de armas en apoyo de actividades relacionadas con el narcotráfico.

También ha sido señalado por presuntos actos de corrupción y violaciones de derechos humanos, aunque el dirigente venezolano ha rechazado todas las acusaciones y asegura que forman parte de una persecución política impulsada por Estados Unidos.