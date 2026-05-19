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Diosdado Cabello confirma nuevas excarcelaciones tras revisión judicial en Venezuela

El anuncio de nuevas excarcelaciones se produce semanas después de que el Gobierno venezolano suspendiera la Ley de Amnistía.

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Redacción Mundo
19 de mayo de 2026 a las 2:00 p. m.
Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia de Venezuela.
Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia de Venezuela. Foto: Getty Images

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó nuevas excarcelaciones tras una revisión judicial y aseguró que espera que las personas liberadas “salgan a trabajar por este país” y “no a quemar este país”.

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Durante sus declaraciones, el dirigente chavista afirmó que desde el oficialismo han sido acusados de distintos hechos, pero sostuvo que “nosotros no quemamos a seres humanos vivos. Eso no es hacer política”.

Las declaraciones de Cabello se producen semanas después de que Delcy Rodríguez anunciara el fin de la Ley de Amnistía en Venezuela.

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