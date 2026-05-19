Diosdado Cabello confirma nuevas excarcelaciones tras revisión judicial en Venezuela

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó nuevas excarcelaciones tras una revisión judicial y aseguró que espera que las personas liberadas “salgan a trabajar por este país” y “no a quemar este país”.

Delcy Rodríguez defendió la deportación de Álex Saab a Estados Unidos y aseguró que es por el “interés” de Venezuela

Durante sus declaraciones, el dirigente chavista afirmó que desde el oficialismo han sido acusados de distintos hechos, pero sostuvo que “nosotros no quemamos a seres humanos vivos. Eso no es hacer política”.

Las declaraciones de Cabello se producen semanas después de que Delcy Rodríguez anunciara el fin de la Ley de Amnistía en Venezuela.

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