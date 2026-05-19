Diosdado Cabello confirma nuevas excarcelaciones tras revisión judicial en Venezuela

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó nuevas excarcelaciones tras una revisión judicial y aseguró que espera que las personas liberadas “salgan a trabajar por este país” y “no a quemar este país”.
Durante sus declaraciones, el dirigente chavista afirmó que desde el oficialismo han sido acusados de distintos hechos, pero sostuvo que “nosotros no quemamos a seres humanos vivos. Eso no es hacer política”.
ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello confirma nuevas excarcelaciones tras revisión judicial: "Ojalá salgan a trabajar por este país"— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) May 19, 2026
"Y no a quemar este país. A nosotros nos acusan de todos pero nosotros no quemamos a seres humanos vivos. Eso nos hacer política"… pic.twitter.com/r07Hu2DMDp
Las declaraciones de Cabello se producen semanas después de que Delcy Rodríguez anunciara el fin de la Ley de Amnistía en Venezuela.
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