Donald Trump afirma que le ha dado a Irán un “tiempo limitado” para alcanzar un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que le ha dado a Irán un “tiempo limitado” para alcanzar un acuerdo en medio de sus constantes amenazas de reanudar la ofensiva tras el alto el fuego alcanzado el pasado 8 de abril y prorrogado en varias ocasiones por el magnate.

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“Digo dos o tres días. Tal vez el viernes, el sábado o el domingo. Tal vez a principios de la próxima semana; un período limitado, porque no podemos permitir que tengan un arma nuclear”, ha expresado el magnate republicano en declaraciones a la prensa desde el Ala Este de la Casa Blanca, donde se están llevando a cabo remodelaciones.

Trump ha vuelto a amenazar así a Teherán con retomar la ofensiva en medio del alto el fuego, en vigor desde el 8 de abril. “Nunca le digo a nadie cuándo, pero sabían que estábamos muy cerca (de reanudar los ataques). Estaba a una hora de tomar la decisión de hoy”, ha dicho.

El presidente Donald Trump habla con los periodistas antes de partir en el helicóptero presidencial Marine One desde el jardín sur de la Casa Blanca. Foto: AP

El presidente, no obstante, ha afirmado que la parte iraní le contactó. “Habían escuchado que había tomado la decisión. Me dijeron: ‘¿Podría darnos un par de días más?’”, ha asegurado, agregando en otro punto que espera que no tengan que retomar los ataques, si bien “puede” que tengan que darles “otro gran golpe”.

Sus palabras se producen después de que asegurara el lunes en un mensaje publicado en redes sociales que había suspendido unos ataques previstos supuestamente para este martes tras una petición de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Qatar ante supuestos avances en las negociaciones, mediadas por Pakistán.

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Irán ha amenazado este mismo martes con “abrir nuevos frentes” en caso de que Estados Unidos e Israel reactivan su ofensiva contra el país.

“Si el enemigo comete una nueva estupidez y cae de nuevo en la trampa sionista y lanza otra agresión contra el querido Irán, abriremos nuevos frentes contra él”, ha expresado el portavoz del Ejército iraní, Mohamad Akraminia.

Donald Trump, continúa arremetiendo contra el régimen iraní Foto: AP, Adobe

Sobre la posibilidad de otro enfrentamiento militar, Baqai dijo que Irán está “totalmente preparado para cualquier eventualidad”.

La agencia de noticias iraní Fars informó el domingo que Washington había presentado una lista de cinco puntos, que incluía una exigencia de que Irán mantenga en funcionamiento únicamente un sitio nuclear y transfiera su reserva de uranio altamente enriquecido a Estados Unidos.

El reporte señaló que Estados Unidos también había dejado claro que solo cesaría las hostilidades cuando Teherán participe en negociaciones de paz formales.

Con información de Europa Press*