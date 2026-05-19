Relatan estado de Jhon Jáder Durán: cupo al Mundial 2026 está en juego

Mucho se ha hablado de la prelista de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026, en la que Néstor Lorenzo incluyó nombres como el de Jhon Jáder Durán, quien se pensaba que estaba totalmente descartado.

Dicho atacante, que pertenecía al Zenit de Rusia hasta hace algunos días, no cuenta con el ritmo de competencia que se espera de un jugador llamado a pelear por un cupo con la Tricolor a la Copa del Mundo.

Jhon Jáder Durán se despidió de Zenit y se unirá a Colombia para pelear por ir al Mundial 2026 Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Con ese ambiente presente, el cuadro nacional ha iniciado con algunos jugadores la preparación en Medellín de los retos venideros. Entre los compromisos más cercanos están los amistosos ante Costa Rica y Jordania.

Una vez el seleccionado nacional juegue estos partidos, luego ya estará metido de lleno en lo que será el estreno de la cita mundialista, donde se enfrentará a Uzbekistán el próximo 17 de junio.

Durán aterrizó en Colombia

Néstor Lorenzo jamás se ha mostrado como alguien que muestre sus ‘cartas’ anticipadamente. A pesar de esa forma de proceder, el argentino ha dado a entender que los citados al Mundial están casi que confirmados.

En todas las posiciones ha sido habitual el llamado de elementos, los cuales, aun sin demostrar lo mejor en sus clubes, son de su entera confianza. Casos como el de Rafael Santos Borré y el mismo James Rodríguez son algunos de ellos.

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¿Y Durán? Jhon Jáder ha hecho parte del proceso, pero de un tiempo para acá fue desplazado por no tener continuidad en Al Nassr, Fenerbahçe y Zenit. Hoy día no pasa por su mejor momento, pero podría ser la sorpresa.

Según lo manifestado por el entrenador de Envigado, Alberto Suárez, quien conoce bien a Durán por su pasado en la Cantera de Héroes, el ‘rebelde’ delantero está en un estado expectante a menos de un mes para el Mundial.

Según lo manifestado por el DT a Win Sports: “Jhon Durán está feliz por estar en la lista de los 55 y está expectante, esperando que estar en la lista se pueda materializar en ir al Mundial”.

Néstor Lorenzo no tuvo a Jhon Jáder Durán en el inicio de la concentración. Foto: Archivo SEMANA /// Win Sports

“Está tranquilo, entrenando y muy centrado en lo que es el fútbol”, aseveró uno que puede hablar a profundidad de Durán porque lo conoce.

Justamente, al ariete se le vio en el estadio de los naranjas acompañando al equipo durante un partido reciente del Torneo BetPlay. En uno de los palcos estuvo Durán, quien se podría sumar a los trabajos de selección en caso de que lo requieran en Guarne, donde ya trabaja parte de los nombrados en la prelista.

“Lo ha perjudicado”

A esta altura del camino rumbo al Mundial, pareciera ser más un ‘no’ que un ‘sí’ el que reciba Jhon Jáder por parte de Lorenzo y su cuerpo técnico para ir con Colombia a la próxima cita orbital.

🗣️"La orientación extrafutbolística de Jhon Durán lo ha perjudicado. Se ha pensado más en el dinero", Alberto Suárez en el #MorninGol de #ASColombia - #RutaMundial pic.twitter.com/f2RREmNijB — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) May 19, 2026

El mencionado Suárez dio los motivos que dejarían por fuera al joven delantero: “La orientación extrafutbolística de Jhon Durán lo ha perjudicado. Se ha pensado más en el dinero que en el fútbol”, zanjó.

“En el momento que termine su proceso de maduración, ojalá le coincida con un gran momento futbolístico”, auguró pensando en un Mundial futuro como el del año 2030.