Arsenal reacciona al tropiezo del Manchester City contra Bournemouth: campeones de Premier League

Arsenal es el nuevo campeón de la Premier League 2025-2026. Los gunners se hacen con el título tras el empate 1-1 del Manchester City, en su visita a Bournemouth, este martes 19 de mayo y por la fecha 37 de la competencia.

Magistral golazo sacó campeón al Arsenal: Manchester City y Guardiola lo sufrieron

Así las cosas, Arsenal rompe con una sequía de 22 años sin poder ganar la Premier League. Habían estado cerca en los últimos años, pero acababan siendo doblegados y sorprendidos en el remate de las temporadas.

Reacción del Arsenal a la derrota del City contra Bournemouth

Fue cuestión de minutos, apenas se dio el pitazo final del juego entre City y Bournemouth, para que Arsenal emitiera un pronunciamiento oficial al respecto.

The Arsenal. Your Premier League champions. pic.twitter.com/gNnfzesrhP — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

¿Por qué Arsenal ya es campeón de la Premier League si aún falta una fecha?

Porque se hace inalcanzable en el liderato de la Premier. Los dirigidos por Mikel Arteta tienen 82 puntos en la tabla de posiciones, y su perseguidor más cercano, Manchester City, ostenta 78 tras el empate de este martes ante Bournemouth.

Solo queda una fecha por disputarse (38), lo que significa tres puntos en juego. Así Arsenal pierda en su última salida contra Crystal Palace (visita) y Manchester City le gane al Aston Villa, los Citizens ya no podrán superar el segundo lugar.

¿Premier League y Champions League para Arsenal?

Ya con la Premier League en la vitrina, Arsenal celebra, pero también entiende que tiene una final histórica por delante. El próximo sábado, 30 de mayo, jugará contra PSG por la final de la Champions League en Budapest.

Eso quiere decir que puede ser una temporada histórica para Arsenal, si gana los dos títulos más importantes que un club inglés puede obtener en una misma temporada: Premier y Champions.

Los focos del mundo entero apuntan directamente a los gunners y la gloria que pueden obtener en cuestión de semanas.