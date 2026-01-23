Congresista estadounidense Carlos Giménez lanzó advertencia al régimen de Venezuela: “No vamos a parar”

Mientras el régimen de Venezuela rechaza las acusaciones sobre una supuesta lentitud en el proceso de excarcelación de presos políticos, el congresista estadounidense Carlos Giménez lanzó una advertencia a través de su cuenta en X.

El congresista republicano indicó que el gobierno de Donald Trump no descansará hasta que el régimen libere a todos los presos políticos.

Escándalo en Miraflores: revelan las pistas que confirmarían una posible traición de Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro

De acuerdo con Giménez, la liberación de los políticos debe ser inmediata.

“No vamos a parar hasta que liberen a todos los presos políticos injustamente encarcelados en las mazmorras del régimen en Venezuela. Desde el Congreso de Estados Unidos, exigimos la libertad inmediata de todos, sin que falte uno solo”, dijo puntualmente Giménez en la red social X, la mañana de este viernes 23 de enero.