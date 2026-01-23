Confidenciales

Congresista estadounidense Carlos Giménez lanzó advertencia al régimen de Venezuela: “No vamos a parar”

El congresista republicano se pronunció a través de su cuenta en la red social X.

Redacción Confidenciales
23 de enero de 2026, 3:24 p. m.
El congresista Carlos Giménez
El congresista Carlos Giménez Foto: Anadolu via AFP

Mientras el régimen de Venezuela rechaza las acusaciones sobre una supuesta lentitud en el proceso de excarcelación de presos políticos, el congresista estadounidense Carlos Giménez lanzó una advertencia a través de su cuenta en X.

El congresista republicano indicó que el gobierno de Donald Trump no descansará hasta que el régimen libere a todos los presos políticos.

De acuerdo con Giménez, la liberación de los políticos debe ser inmediata.

No vamos a parar hasta que liberen a todos los presos políticos injustamente encarcelados en las mazmorras del régimen en Venezuela. Desde el Congreso de Estados Unidos, exigimos la libertad inmediata de todos, sin que falte uno solo”, dijo puntualmente Giménez en la red social X, la mañana de este viernes 23 de enero.

