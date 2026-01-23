Régimen de Venezuela responde a denuncia de lentitud en el proceso de liberación de presos políticos

Las autoridades de Venezuela han rechazado las acusaciones sobre una supuesta lentitud en el proceso de excarcelación de presos políticos y han manifestado que hasta el momento han sido liberadas “más de 400” personas, aunque la organización no gubernamental Foro Penal da una cifra apenas superior a 150 liberados.

“Desmiento cualquier campaña contraria a esta acción del Estado venezolano, vinculante a las excarcelaciones”, dijo el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien ha criticado además lo que describe como cifras falsas sobre un número de liberaciones menor que el anunciado por Caracas.

“Decir que eso no ha ocurrido de verdad forma parte de esta guerra sucia contra la democracia venezolana”, ha sostenido, según ha informado la cadena de televisión Globovisión. Así, recalcó que estas acciones están siendo documentadas y respaldadas por expedientes judiciales.

Foro Penal ha apuntado en un mensaje publicado a través de redes sociales que las autoridades han excarcelado desde el 8 de enero a 154 personas, al tiempo que ha manifestado que otras 780 continúan en prisión, unas cifras que asegura corresponden al 22 de enero.

Entre los últimos liberados figura Rafael Tudares, yerno del líder opositor y candidato en 2024 a la Presidencia del país sudamericano Edmundo González, según confirmó su esposa, Mariana González de Tudares.

El régimen ha acometido durante las últimas semanas un proceso de excarcelaciones al hilo del ataque perpetrado el 3 de enero por el Ejército de Estados Unidos, que dejó más de un centenar de muertos y se saldó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a territorio estadounidense y presentados ante un tribunal por cargos de narcoterrorismo.

Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos aplaudió la liberación de “143 detenidos injustamente” en Venezuela, pero ha pedido que las actuales autoridades venezolanas continúen con las excarcelaciones.

“Celebramos la reciente liberación de unas 143 personas detenidas injustamente (...) Aproximadamente mil más permanecen detenidas injustamente. Estados Unidos solicita y apoya la liberación incondicional de todos los presos políticos detenidos injustamente”, dijo Leandro Rizzuto, representante de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

El funcionario estadounidense enfatizó que su inquietud por la “continua detención de personas por motivos políticos”, entre ellas dirigentes opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos extranjeros, “no es nueva”.

Asimismo, señaló que ha transmitido a la comisión su “profunda preocupación” sobre esta situación. “Instamos encarecidamente a que se resuelva este asunto”, añadió.

El presidente estadounidense, Donald Trump, a través de Rizzuto, instó a las autoridades venezolanas a “liberar de inmediato e incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos y a cooperar plenamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

