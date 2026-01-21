EE. UU. muestra preocupación por la lentitud en la liberación de presos políticos en Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos celebró la liberación de “143 detenidos injustamente” en Venezuela pero ha pedido que las actuales autoridades venezolanas, lideradas por Delcy Rodríguez continúen con las excarcelaciones.

“Celebramos la reciente liberación es unas 143 personas detenidas injustamente (...) Aproximadamente mil más permanecen detenidas injustamente. Estados Unidos solicita y apoya la liberación incondicional de todos los presos políticos detenidos injustamente”, dijo el representante de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Leandro Rizzuto, durante una reunión del Consejo Permanente del organismo regional.

El diplomático estadounidense ha subrayado que su preocupación por la “continua detención de personas por motivos políticos”, incluyendo líderes de la oposición, periodistas, defensores de Derechos Humanos y ciudadanos extranjeros, “no es nueva”.

También añadió que comparte con la comisión su “profunda preocupación” en este ámbito y añadió: “Instamos encarecidamente a que se resuelva este asunto”.

En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, a través de Rizzuto, ha instado a las autoridades venezolanas a “liberar de inmediato e incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos y a cooperar plenamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, alegando que “abordar” este asunto “será un componente esencial de la fase de reconciliación para la estabilidad y normalidad en Venezuela”.

“Nos abstenemos estrictamente de perpetuar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, eliminar las condiciones injustificadas de las personas liberadas, poner fin a los decretos de emergencia que reprimen la expresión pacífica, respetar plenamente la libertad de expresión y hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de los periodistas”, dijo.

Así, ha advertido a “todos aquellos involucrados en violaciones de Derechos Humanos y abuso de poder que rindan cuentas plenamente”, mientras que ha mostrado su “apoyo al pueblo venezolano y a las instituciones de esta organización que promueven la estabilidad regional y defienden la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de derecho.

El representante estadounidense ha recordado que la comisión ha documentado “desde hace tiempo la detención arbitraria sistemática en Venezuela, identificando el uso del derecho penal y las instituciones de seguridad para silenciar” a la oposición, la sociedad civil y los medios de comunicación.

También que el ente ha “insistido reiteradamente en la importancia del debido proceso, incluida la prisión preventiva prolongada, la falta de acceso a asistencia jurídica, los procedimientos judiciales cerrados o irregulares y los tribunales políticamente influenciados”.

A su vez, dijo que la detención “en régimen de incomunicación y la falta de información a familias pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes, y en algunos casos, desaparición forzada, según el Derecho Internacional”.

