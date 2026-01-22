MUNDO

Escándalo en Miraflores: revelan las pistas que confirmarían una posible traición de Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro

The Guardian publicó los detalles de las conversaciones previas que habría tenido la líder del gobierno interino con EE. UU.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Juan David Cardozo Maglioni

Juan David Cardozo Maglioni

22 de enero de 2026, 7:54 p. m.
Delcy Rodríguez Nicolás Maduro
Delcy Rodríguez Nicolás Maduro Foto: Getty Images / AP

Uno de los diarios más importantes y reconocidos del mundo, The Guardian, logró revelar en exclusiva lo que serían conversaciones previas de Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez con Estados Unidos.

Según el texto, antes de que el ejército estadounidense capturara a Maduro, a principios de este mes, Delcy Rodríguez y su poderoso hermano se comprometieron a cooperar con la administración Trump una vez que el hombre fuerte se fuera, dijeron a The Guardian cuatro fuentes involucradas en los altos niveles de las discusiones.

Rodríguez, quien asumió el 5 de enero como presidenta interina en sustitución de Maduro, junto a su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, hicieron saber de manera reservada, mediante intermediarios, a representantes de Estados Unidos y de Catar que verían con buenos ojos la salida de Maduro, de acuerdo con las fuentes.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez (i), habla junto al presidente del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una manifestación en Caracas el 4 de julio de 2024
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez (i), habla junto a Nicolás Maduro, durante una manifestación en Caracas el 4 de julio de 2024 Foto: AFP

Los intercambios entre funcionarios estadounidenses y Delcy Rodríguez, que en ese momento se desempeñaba como vicepresidenta del régimen de Maduro, se iniciaron en el otoño y se prolongaron tras una llamada telefónica clave entre Trump y Maduro a finales de noviembre, según informó The Guardian.

Mundo

Ni Ucrania ni Venezuela: este es el país más deseado por las potencias mundiales por más de un siglo

Noticias Estados Unidos

ICE captura a cuatro estudiantes, incluido un niño de 5 años; indignación en Minnesota contra la agencia migratoria

Mundo

Ni inocentes ni absueltos: la verdad detrás del fallo de la Justicia italiana contra Alex Saab y Camilla Fabri

Noticias Estados Unidos

Agentes del ICE ya no necesitan orden judicial para entrar en hogares: se siguen ampliando los poderes

Mundo

Zelenski anunció encuentro clave entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania: “Querríamos terminar con esta guerra mañana”

Noticias Estados Unidos

Alerta por tormentas invernales extremas en EE. UU.: fechas y estados en riesgo por hielo y nevadas

Noticias Estados Unidos

Se confirma nueva jefe de misión de EE. UU. para Venezuela: ¿restablecimiento de relaciones diplomáticas?

Mundo

Presidente de Cuba contó lo que habló con Delcy Rodríguez: anunció decisión tras captura de Nicolás Maduro

Mundo

Delcy Rodríguez anuncia gran remezón militar en Venezuela en medio de los diálogos con Estados Unidos

Mundo

Régimen de Venezuela liberó a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia

Delcy Rodríguez anuncia gran remezón militar en Venezuela en medio de los diálogos con Estados Unidos

En esa conversación, Trump presionó para que Maduro abandonara Venezuela, una exigencia que el mandatario venezolano desestimó.

En diciembre, un estadounidense involucrado le dijo a The Guardian que Delcy Rodríguez le dijo al gobierno de Estados Unidos que estaba lista: “Delcy estaba comunicando: ‘Maduro tiene que irse’.

Nicolás Maduro fue capturado por EE.UU.
Nicolás Maduro fue capturado por EE.UU. Foto: Getty Images

Según la fuente consultada, familiarizada con los mensajes. “Ella dijo: ‘Trabajaré con lo que sea que surja después’”.

Según pudo conocer The Guardian, Marco Rubio —secretario de Estado y asesor de seguridad nacional de Trump—, quien en un inicio se mostraba reticente a colaborar con figuras vinculadas al régimen, terminó convencido de que los compromisos asumidos por Delcy Rodríguez representaban la opción más viable para evitar un escenario de desorden tras la eventual salida de Maduro.

Diosdado Cabello se refiere por primera vez a supuestos contactos con EE. UU. antes de la captura de Maduro

El ofrecimiento de cooperación planteado por Delcy y Jorge Rodríguez antes de la ofensiva contra Maduro no había sido divulgado con anterioridad.

En octubre, el Miami Herald había dado cuenta de conversaciones infructuosas canalizadas a través de Qatar, en las que Delcy propuso asumir como jefa de un gobierno de transición en caso de que Maduro dejara el poder.

Donald Trump, Delcy Rodríguez
Donald Trump, Delcy Rodríguez Foto: AP

The Guardian reveló que asesores clave del presidente norteamericano mantuvieron conversaciones oficiales con Jorge y Delcy Rodríguez con bastante frecuencia para coordinar, por ejemplo, los vuelos quincenales de venezolanos deportados de Estados Unidos.

Mientras tanto, Delcy Rodríguez mantenía estrechos vínculos personales con Catar, donde miembros de la familia gobernante la consideraban una amiga, según dice el diario británico.

Cabe aclarar que tanto Delcy como su hermano Jorge prometieron ayudar a Estados Unidos una vez que Maduro cayera; la líder del chavismo no accedió a colaborar activamente con el gobierno estadounidense para derrocarlo.

Delcy Rodríguez con la Constitución de Venezuela
Delcy Rodríguez Foto: AFP

Las fuentes insisten en que no se trató de un golpe de Estado orquestado contra Maduro por los hermanos Rodríguez, según The Guardian.

Más de Mundo

El país que atacaron por casi un siglo, no es Venezuela

Ni Ucrania ni Venezuela: este es el país más deseado por las potencias mundiales por más de un siglo

X

ICE captura a cuatro estudiantes, incluido un niño de 5 años; indignación en Minnesota contra la agencia migratoria

Delcy Rodríguez Nicolás Maduro

Escándalo en Miraflores: revelan las pistas que confirmarían una posible traición de Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro

Alex Saab y Camilla Fabri culpables según Justicia italiana

Ni inocentes ni absueltos: la verdad detrás del fallo de la Justicia italiana contra Alex Saab y Camilla Fabri

x

Agentes del ICE ya no necesitan orden judicial para entrar en hogares: se siguen ampliando los poderes

Zelenski, presidente de Ucrania, anuncia encuentro con Estados Unidos y Rusia para poner fin al conflicto iniciado en 2022

Zelenski anunció encuentro clave entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania: “Querríamos terminar con esta guerra mañana”

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos medidas como preparar el automóvil con mantenimiento preventivo y guardando en su auto un kit para emergencias que incluya frazadas, alimentos y agua, suministros de primeros auxilios, y otros artículos que pueda necesitar si se queda varado.

Alerta por tormentas invernales extremas en EE. UU.: fechas y estados en riesgo por hielo y nevadas

Las banderas de Venezuela y Estados Unidos simbolizan el giro en la percepción venezolana sobre Washington, según la encuesta publicada por The Economist tras la captura de Nicolás Maduro.

Se confirma nueva jefe de misión de EE. UU. para Venezuela: ¿restablecimiento de relaciones diplomáticas?

Emmanuel Macron confirmó captura de buque petrolero ruso perteneciente a la "flota fantasma".

Imitando a Estados Unidos: Francia intercepta un buque petrolero ruso en el Mediterráneo

Miguel Díaz-Canel y Delcy Rodríguez

Presidente de Cuba contó lo que habló con Delcy Rodríguez: anunció decisión tras captura de Nicolás Maduro

Noticias Destacadas