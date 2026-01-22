Uno de los diarios más importantes y reconocidos del mundo, The Guardian, logró revelar en exclusiva lo que serían conversaciones previas de Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez con Estados Unidos.

Según el texto, antes de que el ejército estadounidense capturara a Maduro, a principios de este mes, Delcy Rodríguez y su poderoso hermano se comprometieron a cooperar con la administración Trump una vez que el hombre fuerte se fuera, dijeron a The Guardian cuatro fuentes involucradas en los altos niveles de las discusiones.

Rodríguez, quien asumió el 5 de enero como presidenta interina en sustitución de Maduro, junto a su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, hicieron saber de manera reservada, mediante intermediarios, a representantes de Estados Unidos y de Catar que verían con buenos ojos la salida de Maduro, de acuerdo con las fuentes.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez (i), habla junto a Nicolás Maduro, durante una manifestación en Caracas el 4 de julio de 2024 Foto: AFP

Los intercambios entre funcionarios estadounidenses y Delcy Rodríguez, que en ese momento se desempeñaba como vicepresidenta del régimen de Maduro, se iniciaron en el otoño y se prolongaron tras una llamada telefónica clave entre Trump y Maduro a finales de noviembre, según informó The Guardian.

Delcy Rodríguez anuncia gran remezón militar en Venezuela en medio de los diálogos con Estados Unidos

En esa conversación, Trump presionó para que Maduro abandonara Venezuela, una exigencia que el mandatario venezolano desestimó.

En diciembre, un estadounidense involucrado le dijo a The Guardian que Delcy Rodríguez le dijo al gobierno de Estados Unidos que estaba lista: “Delcy estaba comunicando: ‘Maduro tiene que irse’.

Nicolás Maduro fue capturado por EE.UU. Foto: Getty Images

Según la fuente consultada, familiarizada con los mensajes. “Ella dijo: ‘Trabajaré con lo que sea que surja después’”.

Según pudo conocer The Guardian, Marco Rubio —secretario de Estado y asesor de seguridad nacional de Trump—, quien en un inicio se mostraba reticente a colaborar con figuras vinculadas al régimen, terminó convencido de que los compromisos asumidos por Delcy Rodríguez representaban la opción más viable para evitar un escenario de desorden tras la eventual salida de Maduro.

Diosdado Cabello se refiere por primera vez a supuestos contactos con EE. UU. antes de la captura de Maduro

El ofrecimiento de cooperación planteado por Delcy y Jorge Rodríguez antes de la ofensiva contra Maduro no había sido divulgado con anterioridad.

En octubre, el Miami Herald había dado cuenta de conversaciones infructuosas canalizadas a través de Qatar, en las que Delcy propuso asumir como jefa de un gobierno de transición en caso de que Maduro dejara el poder.

Donald Trump, Delcy Rodríguez Foto: AP

The Guardian reveló que asesores clave del presidente norteamericano mantuvieron conversaciones oficiales con Jorge y Delcy Rodríguez con bastante frecuencia para coordinar, por ejemplo, los vuelos quincenales de venezolanos deportados de Estados Unidos.

Mientras tanto, Delcy Rodríguez mantenía estrechos vínculos personales con Catar, donde miembros de la familia gobernante la consideraban una amiga, según dice el diario británico.

Cabe aclarar que tanto Delcy como su hermano Jorge prometieron ayudar a Estados Unidos una vez que Maduro cayera; la líder del chavismo no accedió a colaborar activamente con el gobierno estadounidense para derrocarlo.

Delcy Rodríguez Foto: AFP

Las fuentes insisten en que no se trató de un golpe de Estado orquestado contra Maduro por los hermanos Rodríguez, según The Guardian.