Diosdado Cabello se refiere por primera vez a supuestos contactos con EE. UU. antes de la captura de Maduro

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, negó haberse reunido con funcionarios de Estados Unidos antes de la detención y el derrocamiento del dictador Nicolás Maduro.

Reportes señalaron que Cabello sostuvo conversaciones secretas con representantes del gobierno de Donald Trump, meses antes de la operación militar del 3 de enero que resultó en la captura de Maduro y de su esposa Cilia Flores.

“Es una campaña, dicen que ‘Diosdado se reunió con Estados Unidos’... Yo no me he reunido con nadie”, dijo en su programa semanal en el canal estatal VTV. “Reto a quien sea” a mostrar pruebas del encuentro, agregó.

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, retó públicamente a que se muestre una prueba de que haya sostenido reuniones con representantes del Gobierno de Estados Unidos, en respuesta a una publicación de la agencia Reuters. pic.twitter.com/jAKpbRPK4R — Darvinson Rojas Sánchez (@DarvinsonRojas) January 22, 2026

Cabello afirmó que existe una “campaña de descrédito” impulsada por la oposición en contra del gobierno interino de Delcy Rodríguez que apunta a dividir a sus miembros.

“Andan con sus campañas mediáticas de mentiras. Aquí no hay traición ni peleas. Quien sigue gobernando es la revolución bolivariana. Somos la garantía de paz en este país. Con Delcy Rodríguez al frente, Venezuela sigue un camino de diplomacia, de paz”, agregó Cabello.

Personas con conocimiento directo del asunto habían señalado a Reuters que Estados Unidos instruyó a Cabello para que se abstuviera de emplear los cuerpos de seguridad y a los activistas del oficialismo en acciones contra la oposición.

En consecuencia, tanto la policía como las fuerzas armadas venezolanas se han mantenido al margen desde el 3 de enero, fecha en la que se produjo la captura de Maduro.

Diosdado Cabello y Donald Trump. Foto: Getty Images

Según indicaron fuentes a Reuters, los diálogos con el principal colaborador de Nicolás Maduro comenzaron cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca, hace aproximadamente un año, y se mantuvieron incluso varios días después de la detención del jefe del régimen.

Durante esos intercambios se trataron asuntos clave, entre ellos las sanciones impuestas por Estados Unidos al país caribeño y las acusaciones que pesan sobre el ministro señalado.

Pocos nombres en Venezuela cargan tanto peso como el de Diosdado Cabello. Le temen opositores, lo veneran chavistas y Estados Unidos ofrece 25 millones de dólares por su captura.

Después del derrocamiento del dictador Nicolás Maduro durante un bombardeo de Estados Unidos en Caracas, las miradas pasan al poderoso dirigente, considerado el número dos del chavismo.

El chavismo está con Delcy Rodríguez, así confirmó Diosdado Cabello (Photo by Juan BARRETO / AFP) Foto: AFP

Cabello ocupó antes todo tipo de cargos en el Estado: ministro, diputado, constituyente, vicepresidente y hasta presidente por unas horas tras el golpe contra Hugo Chávez en 2002.

Con información de AFP*