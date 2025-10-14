Lista la fecha en la que se conocerá el nombre del candidato presidencial del Centro Democrático

En el Centro Democrático se pusieron de acuerdo en la fecha en que deberá conocerse el nombre del candidato único para la contienda presidencial.

En ese proceso están María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Londoño, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra.

Por esa razón, desde las cuentas oficiales del partido informaron que el 28 de noviembre de 2025 “el partido Centro Democrático anunciará su candidato presidencial”.

Está claro que el ganador contará con el respaldo de los cuatro precandidatos y que todos harán campaña conjuntamente de cara a las elecciones de 2026 donde los colombianos elegirán al nuevo huésped de la Casa de Nariño.