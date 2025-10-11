CONFIDENCIALES
El sonajero de aspirantes del Centro Democrático a la Cámara por Bogotá
La colectividad avanza en conversaciones para determinar los nombres que formarán parte de la apuesta en la capital del país.
El Centro Democrático confirmó que la lista a la Cámara por Bogotá será abierta y cada aspirante deberá impulsar la votación para que sea masiva.
El concejal Daniel Briceño encabezará la lista, y el partido busca obtener, por lo menos, cinco curules de las 18 posibles. En la baraja de posibles aspirantes están Hassan Nassar, exconsejero presidencial de Iván Duque; Cristina Plazas, exdirectora del ICBF; el activista Josías Fiesco; la exconcejal Nelly Patricia Mosquera y Nicolás de Francisco.
La colectividad avanza en conversaciones para determinar si finalmente estos nombres formarán parte de la apuesta en la capital del país y si habrá acuerdos políticos con Colombia Justa Libres, el conservatismo y sectores cristianos. José Jaime Uscátegui repetirá aspiración.