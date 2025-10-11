Suscribirse

CONFIDENCIALES

El sonajero de aspirantes del Centro Democrático a la Cámara por Bogotá

La colectividad avanza en conversaciones para determinar los nombres que formarán parte de la apuesta en la capital del país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
11 de octubre de 2025, 6:45 a. m.
Logo Centro Democrático Mario Franco - Colprensa
Logo Centro Democrático | Foto: Mario Franco/Colprensa

El Centro Democrático confirmó que la lista a la Cámara por Bogotá será abierta y cada aspirante deberá impulsar la votación para que sea masiva.

El concejal Daniel Briceño encabezará la lista, y el partido busca obtener, por lo menos, cinco curules de las 18 posibles. En la baraja de posibles aspirantes están Hassan Nassar, exconsejero presidencial de Iván Duque; Cristina Plazas, exdirectora del ICBF; el activista Josías Fiesco; la exconcejal Nelly Patricia Mosquera y Nicolás de Francisco.

Contexto: “Hay que dar gracias que a este circo no le tocó enfrentar una pandemia gobernando”: Hassan Nassar sobre gobierno Petro

La colectividad avanza en conversaciones para determinar si finalmente estos nombres formarán parte de la apuesta en la capital del país y si habrá acuerdos políticos con Colombia Justa Libres, el conservatismo y sectores cristianos. José Jaime Uscátegui repetirá aspiración.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Millonaria cifra de publicidad en redes: estos son los precandidatos que más le meten plata a la pauta digital

2. Las preocupantes dudas que rodean a la Agencia Nacional de Tierras: hay políticos inmersos y riesgo electoral para 2026

3. Jorge Iván Ospina, el embajador de papel: esta es la razón por la que el exalcalde de Cali no ejerce funciones diplomáticas en Palestina

4. “El petrismo puede ganar en 2026”: Carolina Corcho sale en defensa de Gustavo Petro, cuestiona duramente a la oposición y destapa sus principales propuestas

5. El Nobel de Paz para María Corina Machado termina de acorralar a Nicolás Maduro. El mensaje de ella a Donald Trump será definitivo. Estos son los detalles

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Centro DemocráticoDaniel BriceñoJosé Jaime Uscátegui

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.