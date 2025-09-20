Suscribirse

CONFIDENCIALES

Daniel Briceño, ¿del concejo a la Cámara de Representantes?

Briceño tiene el visto bueno del expresidente Álvaro Uribe.

Redacción Confidenciales
20 de septiembre de 2025, 5:25 a. m.
Daniel Briceño, concejal de Bogotá, prendió las alarmas por el destino de estos recursos que no se están ejecutando correctamente.
Daniel Briceño | Foto: NICOLáS LINARES

Daniel Briceño, concejal de Bogotá, será la cabeza de lista a la Cámara de Representantes del Centro Democrático. SEMANA conoció que es un hecho y que tiene el visto bueno del expresidente Álvaro Uribe, quien ha destacado la capacidad de denuncia de Briceño frente al Gobierno Petro.

Contexto: Denuncian que disidencias de las Farc buscarían atentar contra Lina María Garrido, Daniel Briceño y Josías Fiesco

Hace unos días, hubo una reunión para organizar preliminarmente las listas al Congreso. A la concejal Diana Diago, que también le apostó al Senado, le hablaron de la opción de saltar a la Cámara, pero, al parecer, no quedó conforme y está evaluando continuar en el Concejo. Por su parte, Humberto ‘Papo’ Amín ya está inscrito para la Cámara. Óscar Ramírez Vahos y Julián Uscátegui declinaron cualquier propuesta de subir al Legislativo. El expresidente Uribe aún no ha decidido quién encabezará la lista al Senado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Marc Gonsalves, exsecuestrado de las Farc, dijo que la JEP “se tiene que acabar”. Advierte gestiones para que liberen a alias César en Estados Unidos

2. La investigación contra Carlos Alberto Carreño, de Comunes, por supuestamente solicitar dinero a su UTL, se estancó. ¿Qué pasó?

3. El CNE se le atravesó a los planes de Petro en el 2026 y tiene al Pacto Histórico en una encrucijada. Estas son las movidas que buscan salvar al petrismo

4. La historia detrás de la pelea de dos sacerdotes por La Catedral, la cárcel de Pablo Escobar

5. Disidencias de Mordisco obligan ahora a las juntas de acción comunal a recibir, distribuir y guardar el dinero de las extorsiones a civiles

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alvaro UribeCentro DemocráticoRepresentantes a la Cámara

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.