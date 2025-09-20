Daniel Briceño, ¿del concejo a la Cámara de Representantes?

Daniel Briceño, concejal de Bogotá, será la cabeza de lista a la Cámara de Representantes del Centro Democrático. SEMANA conoció que es un hecho y que tiene el visto bueno del expresidente Álvaro Uribe, quien ha destacado la capacidad de denuncia de Briceño frente al Gobierno Petro.

Hace unos días, hubo una reunión para organizar preliminarmente las listas al Congreso. A la concejal Diana Diago, que también le apostó al Senado, le hablaron de la opción de saltar a la Cámara, pero, al parecer, no quedó conforme y está evaluando continuar en el Concejo. Por su parte, Humberto ‘Papo’ Amín ya está inscrito para la Cámara. Óscar Ramírez Vahos y Julián Uscátegui declinaron cualquier propuesta de subir al Legislativo. El expresidente Uribe aún no ha decidido quién encabezará la lista al Senado.