Ni Cabal, ni Uribe Londoño: José Obdulio Gaviria confesó cuál es el mejor precandidato y reveló que buscó llevarlo al Centro Democrático

José Obdulio Gaviria es una de las personas más cercanas al expresidente Álvaro Uribe Vélez y uno de los fundadores del Centro Democrático, el partido político de oposición al gobierno de Gustavo Petro.

Gaviria concedió una entrevista a SEMANA y reveló que no tiene compromismo con ninguno de los precandidatos a la Presidencia por el uribismo, pese a que él hace parte de las directivas del Centro Democrático.

A su juicio, su candidato era Miguel Uribe Turbay y lo mató la violencia. Y hoy no tiene aspirantes favoritos en su partido.

José Obdulio Gaviria. | Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

“No tengo compromiso con ninguno de los precandidatos. Lo tenía, con todo entusiasmo y energía, con Miguel Uribe Turbay, porque, como lo dijo Tomás Uribe Moreno, me parecía el mejor hombre de su generación y el mejor candidato posible para el Centro Democrático en las elecciones”, manfiestó.

“Ninguno de los precandidatos me ha buscado y, realmente, mi interés no es personal. No tengo por qué hacer ningún acuerdo, no me interesa ser ministro; nada de lo que yo hago tiene connotación personal o individual. Me interesa rematar mi vida política con un gran triunfo de la democracia contra el comunismo", contó.

Aclaró que tampoco ha buscado a los precandidatos “porque no tengo ningún interés personal. Si lo tuviera, los buscaba, me afiliaba a una corriente. No me interesa. Me interesa que todas las corrientes tengan presencia en el debate público y que el mejor candidato obtenga la nominación y nos conduzca al triunfo en 2026″.

De la candidatura de Miguel Uribe Londoño, el padre de Miguel Uribe Turbay, prefirió no hablar.

“No puedo dar un concepto porque no conozco sus condiciones políticas. Estaba muy concentrado dentro del partido en que lográramos la proclamación del mejor de todos los candidatos, indudablemente Miguel Uribe Turbay”.

Juan Carlos Pinzon y José Obdulio Gaviria. | Foto: Suministrada a Semana API

SEMANA le preguntó si su candidato era el exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, y respondió: “Lo califico como el mejor precandidato de la democracia, pero me atengo al resultado de la gran consulta de marzo. En formación y preparación, indudablemente es el mejor precandidato. En las condiciones de estadista, en una calificación de uno a diez le pongo la mejor, muy cerca de diez”.

José Obdulio Gaviria también le dijo a SEMANA que a Álvaro Uribe Vélez no le disgusta la candidatura de Juan Carlos Pinzón.

Juan Carlos Pinzón podría sumarse al ramillete de precandidatos presidenciales del Centro Democrático. | Foto: Tomado de X de @AlvaroUribeVel

“Él también está en la misma línea. Hay un trino del presidente Álvaro Uribe Vélez con Juan Carlos Pinzón que es mucho más expresivo que yo, incluso en el elogio de sus virtudes y condiciones personales. Estamos pensando en Colombia, no en bobadas ni personalismos”, afirmó.