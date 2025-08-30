CONFIDENCIALES
Los aliados de Miguel Uribe Londoño en el Centro Democrático
A sus 72 años, Uribe Londoño tiene el apoyo de congresistas clave de este partido.
Miguel Uribe Londoño, el papá de Miguel Uribe Turbay, se quedó con el apoyo de varios congresistas clave del Centro Democrático. En el lanzamiento de su candidatura estuvo acompañado de Esteban Quintero, Óscar Villamizar, Enrique Cabrales y José Vicente Carreño. También cuenta con el respaldo de figuras como Andrés Forero, el representante más cercano a su hijo, y el concejal Andrés Barrios. Incluso hubo cabildantes que viajaron desde otras ciudades para posar en la foto junto al precandidato, como Leticia Orrego de Medellín.
A sus 72 años, Uribe Londoño también se quedó con el apoyo de parte de las juventudes del Centro Democrático. Antes de morir víctima de un atentado, Uribe Turbay había recibido el respaldo del 80 por ciento de los congresistas de su partido.