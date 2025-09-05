Denuncian que disidencias de las Farc buscarían atentar contra Lina María Garrido, Daniel Briceño y Josías Fiesco

El mayor retirado (r) de la Armada Nacional Germán Rodríguez denunció que una fuente de alta confiabilidad dentro la institución le habría informado de un supuesto plan para atentar en contra de tres líderes políticos.

Se trata del concejal de Bogotá Daniel Briceño, la representante Lina María Garrido y Josías Fiesco.

“Hago este video para poner en conocimiento una información de inteligencia humana que me llegó en la cual se pretende atentar contra la vida de la representante a la Cámara del departamento de Arauca, Lina María Garrido, el concejal de Bogotá Daniel Briceño y el activista Josías Fiesco”, alertó Rodríguez.

🚨𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘𝗟𝗜𝗖𝗔𝗗𝗔🚨



Presuntamente, las disidencias de las FARC planean atentar contra la vida de las siguientes personas: Lina María Garrido, Daniel Briceño y Josías Fiesco.



Solicito a la unidad nacional de protección que brinde ayuda de inmediata a… pic.twitter.com/USPqnuApin — Germán Rodríguez (@GermnAndrs92683) September 2, 2025

Según aclaró, esta fuente sería de alta confiabilidad, pues le brindaba información de inteligencia cuando estaba activo en la Armada y se dieron múltiples resultados.

Las amenazas vendrían por parte de las disidencias de las Farc, por lo que el mayor retirado había conversado con cada uno de ellos para divulgar esta información y alertar de lo que estaría sucediendo.

Rodríguez le pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que les brinde garantías inmediatas a los tres, especialmente tras el atentado ocurrido en contra del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que terminó con su vida.

Además, recordó que el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, también fue víctima de un atentado en las carreteras del Huila, por lo que pide que estos hechos no se repitan.

“Hago este video porque como colombiano no me puedo quedar con esta información”, aclaró.

Briceño ha ganado reconocimiento gracias a su trabajo de veeduría en contra del Gobierno de Gustavo Petro y ha destapado varios escándalos del Gobierno y de personas cercanas con alto poder.

El concejal de Bogotá Daniel Briceño ha investigado al Gobierno. | Foto: NICOLÁS LINARES

Por su parte, la representante Garrido ganó reconocimiento por su trabajo como segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, en donde no permitió que el Gobierno impusiera condiciones. Además, dio un fuerte discurso en contra del presidente Petro el día de la instalación del Congreso, lo que también le generó reconocimiento a nivel nacional.

“Me quieren desacreditar y perfilar por mis posturas, pero quiero decirles que no soy uribista. Yo soy neutral y sencillamente entiendo lo que está pasando porque se politizó la justicia. El Gobierno quiere adueñarse de las instituciones y quiere acabar uno por uno a todos los adversarios”, dijo recientemente.