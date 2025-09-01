Suscribirse

Política

Representante Lina María Garrido pide que senadores de distintas bancadas aclaren su voto en elección de magistrado de la Corte

La congresista de oposición afirmó que ante la importancia de la elección se haga este acto de transparencia.

Redacción Semana
2 de septiembre de 2025, 3:13 a. m.
Instalación del Congreso 2025
La representante Lina María Garrido alertó de lo que estaría en juego. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Todas las miradas están puestas sobre la elección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional que se llevará a cabo por parte del Senado de la República este miércoles, 3 de septiembre.

La representante Lina María Garrido, de Cambio Radical, propuso que los senadores de las bancadas del Partido Liberal, Partido Conservador, La U y Mira aclaren por quien van a votar. Se habla de que algunos senadores de estas bancadas estarían llegando a acuerdos con el Gobierno.

La congresista reconoció que aunque el voto es secreto, en aras de la transparencia todos los parlamentarios de estas colectividades deberían aclarar cuál va a ser su voto, ya que se ha generado un manto de dudas sobre algunos senadores de estos partidos que podrían votar por María Patricia Balanta, quien está siendo respaldada por el Gobierno de Gustavo Petro.

Contexto: Elección de la Corte Constitucional por voto ‘finish’: Gobierno Petro mueve sus fichas para asegurar las mayorías

“Todos los colombianos deben entender lo que va a pasar este miércoles en el Senado de la República. En Colombia la Corte Constitucional es la encargada de defender la Constitución y controlar las decisiones del presidente en esta materia”, aseguró Garrido, quien puso como ejemplo que el alto tribunal puede definir si un estado de conmoción interior es validado o no, así como los vicios de la reforma pensional o si el Gobierno intenta imponer una reelección o modificar el calendario electoral.

ed 2251
NAC- PULSO CORTE | Foto: SEMANA

Según explicó Garrido, la Corte está compuesta por nueve magistrados, de los cuales cuatro ya han sido “puestos” por Petro y por eso la alerta de que pueda poner a una quinta persona con la que podría lograr las mayorías y tomar decisiones fundamentales.

“Si esto ocurre todas las decisiones de la Corte van a favorecerlo. En otras palabras, si Petro, Montealegre y Benedetti proponen la reelección o una asamblea constituyente saltándose al Congreso sería la Corte quien entraría a revisar y, sin duda, le daría el visto bueno, pues con cinco de los nueve votos a su favor; las decisiones de la Corte se tomarían para complacer los antojos de Petro”, cuestionó Garrido.

Contexto: “Así no, mijo”: Dilian Francisca Toro criticó a Daniel Briceño y se desmarcó de la elección del nuevo magistrado de la Corte

La congresista afirmó que eso podría llevar a que las decisiones del Gobierno se puedan quedar sin un control constitucional. “El miércoles los senadores tienen el derecho de votar en secreto pero en estas circunstancias tienen la obligación moral y política de compartir su decisión con el país. Deben hablarle claro al pueblo y decirle si van a votar a favor de defender la democracia y la separación de poderes o si por el contrario van a darle a Petro la posibilidad de iniciar una dictadura votando por María Patricia Balanta”, afirmó la representante.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Escándalo en Argentina: justicia prohíbe difundir audios grabados a la hermana del presidente Milei

2. Representante Lina María Garrido pide que senadores de distintas bancadas aclaren su voto en elección de magistrado de la Corte

3. Justicia brasileña toma última decisión con Robinho, quien está preso por violación

4. Una madre viajó a Suiza y nunca volvió: la controversial eutanasia de Maureen Slough

5. Niño fue grabado mientras recorría peligrosos rieles de un parque: las imágenes muestran el angustiante momento de su rescate

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lina María GarridoCongreso de la RepúblicaSenadoCorte Constitucional

Noticias Destacadas

Instalación del Congreso 2025

Representante Lina María Garrido pide que senadores de distintas bancadas aclaren su voto en elección de magistrado de la Corte

Redacción Semana
Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro viajará fuera del país y dejará encargado a un ministro; estas son las fechas

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro

Reviven promesa que hizo Gustavo Petro sobre reforma tributaria antes de llegar a la Casa de Nariño. Le pasaron factura

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.