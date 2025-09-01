Representante Lina María Garrido pide que senadores de distintas bancadas aclaren su voto en elección de magistrado de la Corte

Todas las miradas están puestas sobre la elección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional que se llevará a cabo por parte del Senado de la República este miércoles, 3 de septiembre.

La representante Lina María Garrido, de Cambio Radical, propuso que los senadores de las bancadas del Partido Liberal, Partido Conservador, La U y Mira aclaren por quien van a votar. Se habla de que algunos senadores de estas bancadas estarían llegando a acuerdos con el Gobierno.

⚠️ADVERTENCIA Los senadores liberales, conservadores, de la U y el MIRA deben decirle al país por quien votarán el miércoles. El que no lo haga es complice de la dictadura que quiere imponer @petrogustavo. Ese día se decide el futuro de Colombia. De ser elegida la candidata de… pic.twitter.com/6to4O5sWKz — Lina Maria Garrido (@linamariagarri1) September 2, 2025

La congresista reconoció que aunque el voto es secreto, en aras de la transparencia todos los parlamentarios de estas colectividades deberían aclarar cuál va a ser su voto, ya que se ha generado un manto de dudas sobre algunos senadores de estos partidos que podrían votar por María Patricia Balanta, quien está siendo respaldada por el Gobierno de Gustavo Petro.

“Todos los colombianos deben entender lo que va a pasar este miércoles en el Senado de la República. En Colombia la Corte Constitucional es la encargada de defender la Constitución y controlar las decisiones del presidente en esta materia”, aseguró Garrido, quien puso como ejemplo que el alto tribunal puede definir si un estado de conmoción interior es validado o no, así como los vicios de la reforma pensional o si el Gobierno intenta imponer una reelección o modificar el calendario electoral.

Según explicó Garrido, la Corte está compuesta por nueve magistrados, de los cuales cuatro ya han sido “puestos” por Petro y por eso la alerta de que pueda poner a una quinta persona con la que podría lograr las mayorías y tomar decisiones fundamentales.

“Si esto ocurre todas las decisiones de la Corte van a favorecerlo. En otras palabras, si Petro, Montealegre y Benedetti proponen la reelección o una asamblea constituyente saltándose al Congreso sería la Corte quien entraría a revisar y, sin duda, le daría el visto bueno, pues con cinco de los nueve votos a su favor; las decisiones de la Corte se tomarían para complacer los antojos de Petro”, cuestionó Garrido.