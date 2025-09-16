Concejal Fuchi será investigado por convocar paro de conductores y una presunta agresión a periodista en Bogotá

El concejal más votado en Bogotá para el periodo 2024 - 2027, enfrenta una investigación disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación por hechos relacionados con el paro de conductores que se vivió este martes, 16 de septiembre, en la capital del país, y por una presunta agresión a un periodista.

La procuradora primera distrital de instrucción de Bogotá, Martha Patricia Rincón, detalló en un documento de nueve páginas, los hechos disciplinariamente relevantes por los que el concejal, también conocido como Fuchi, ahora es investigado por las jornadas de movilización que se registraron recientemente en la ciudad.

El documento detalla: “Los hechos disciplinariamente relevantes se circunscriben a la convocatoria que se hiciera entre los meses de agosto y septiembre de 2025 por parte del señor EDISON JULIÁN FORERO CASTELBLANCO en su condición de concejal de Bogotá, a conductores de motocicletas y taxistas (gremio de motociclistas y taxistas)”.

La procuradora de instrucción destacó que dichas movilizaciones se realizaron durante este martes 16 de septiembre, y habrían dejado alteraciones de orden público, en la prestación del servicio de TransMilenio, taponamiento de vías, trancones, entre otros.

Mi solidaridad con el reportero de @Citytv ante la manera como el concejal @ConcejalFuchi lo ataca en medio de la protesta poniendo en riesgo al periodista, inadmisible, el comunicador cumple su labor, un concejal de la ciudad debe por lo menos tener mesura , muy mal. pic.twitter.com/ZBXTof2e2K — Manuel Salazar (@manolitosalazar) September 16, 2025

Así mismo, se expone un episodio que protagonizó el concejal contra un periodista que cubría dichas movilizaciones: “la presunta agresión verbal y física del que fuera víctima el señor José Camilo Castiblanco, periodista de City Tv, mientras se encontraba cubriendo esta protesta social; agresión que al parecer se dio por parte del señor Forero Castelblanco”.

De hecho, antes de que la Procuraduría General abriera la investigación contra Fuchi, el abogado Andrés Barreto recordó en su cuenta de X cuando interpuso una queja disciplinaria en su contra después de que entró una moto al recinto del Concejo de Bogotá.

Presenté queja disciplinaria contra ese Concejal Fuchi desde el momento en que ingresó una motocicleta al recinto del Concejo de Bogotá, poniendo en riesgo a las personas.



Sus comportamientos no son dignos de un cabildante, y contribuyen al estereotipo que ha degradado la… — ANDRÉS BARRETO (@andresbarretog) September 16, 2025

Y mencionó: “Sus comportamientos no son dignos de un cabildante y contribuyen al estereotipo que ha degradado la política a los niveles que hoy padecemos. Hoy, nuevamente, ese individuo acude a las vías de hecho bloqueando la ciudad, y anteponiendo sus intereses a los de los bogotanos, agrede periodistas y colapsa nuestra capital”.