Concejal Fuchi será investigado por convocar paro de conductores y una presunta agresión a periodista en Bogotá

La Procuradora Primera Distrital de Instrucción de Bogotá investigará al concejal por el partido Colombia Renaciente.

Redacción Semana
17 de septiembre de 2025, 1:14 a. m.
Protestas moteros y transportadores
Concejal Julián Forero. | Foto: Guillermo Torres

El concejal más votado en Bogotá para el periodo 2024 - 2027, enfrenta una investigación disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación por hechos relacionados con el paro de conductores que se vivió este martes, 16 de septiembre, en la capital del país, y por una presunta agresión a un periodista.

La procuradora primera distrital de instrucción de Bogotá, Martha Patricia Rincón, detalló en un documento de nueve páginas, los hechos disciplinariamente relevantes por los que el concejal, también conocido como Fuchi, ahora es investigado por las jornadas de movilización que se registraron recientemente en la ciudad.

Contexto: Paro hoy en Bogotá: denuncian que el concejal Julián Forero agredió a periodista de City Tv en medio de las protestas de conductores

El documento detalla: “Los hechos disciplinariamente relevantes se circunscriben a la convocatoria que se hiciera entre los meses de agosto y septiembre de 2025 por parte del señor EDISON JULIÁN FORERO CASTELBLANCO en su condición de concejal de Bogotá, a conductores de motocicletas y taxistas (gremio de motociclistas y taxistas)”.

La procuradora de instrucción destacó que dichas movilizaciones se realizaron durante este martes 16 de septiembre, y habrían dejado alteraciones de orden público, en la prestación del servicio de TransMilenio, taponamiento de vías, trancones, entre otros.

Así mismo, se expone un episodio que protagonizó el concejal contra un periodista que cubría dichas movilizaciones: “la presunta agresión verbal y física del que fuera víctima el señor José Camilo Castiblanco, periodista de City Tv, mientras se encontraba cubriendo esta protesta social; agresión que al parecer se dio por parte del señor Forero Castelblanco”.

De hecho, antes de que la Procuraduría General abriera la investigación contra Fuchi, el abogado Andrés Barreto recordó en su cuenta de X cuando interpuso una queja disciplinaria en su contra después de que entró una moto al recinto del Concejo de Bogotá.

Y mencionó: “Sus comportamientos no son dignos de un cabildante y contribuyen al estereotipo que ha degradado la política a los niveles que hoy padecemos. Hoy, nuevamente, ese individuo acude a las vías de hecho bloqueando la ciudad, y anteponiendo sus intereses a los de los bogotanos, agrede periodistas y colapsa nuestra capital”.

El concejal Fuchi ha sido un funcionario público bastante cuestionado en redes sociales por las polémicas que ha tenido con agentes de tránsito en Bogotá, los debates sobre patios y grúas que ha dado desde el Concejo y las críticas que ha hecho contra la administración del alcalde Galán.

