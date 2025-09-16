La presencia del precandidato Santiago Botero en las manifestaciones convocadas hoy por varios sectores de conductores de la ciudad no le cayó en gracia al gremio de los moteros. El político fue expulsado del punto de concentración en medio de abucheos y arengas.

El precandidato presidencial Santiago Botero fue expulsado de las manifestaciones de motociclistas. “Fuera, fuera, no queremos su presencia”, le gritaron. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/ySiTAY1Peu — Revista Semana (@RevistaSemana) September 16, 2025

La intervención de Botero en esta jornada de movilizaciones ha sido polémica, incluso desde que se lanzó la convocatoria. El precandidato publicó un video en redes sociales en el que se refería al alcalde Carlos Fernando Galán y aseguraba que su administración privilegiaba a los “bandidos” y, con una frase que lanzó al final del video, también dio a entender que considera que el mandatario es un “bandido”.

“Boteristas, prepárense para marchar. Vamos a demostrarles a estos bandidos disfrazados de políticos que la voz del pueblo es la voz de Dios (…) justicia para los colombianos, balín para los bandidos”, dijo Botero en su video.

Aunque el precandidato ha apoyado abiertamente la movilización convocada por los moteros y ha respaldado los argumentos del concejal de Bogotá, Julián Forero ‘Fuchi’, lo cierto es que este mismo ha salido a desmentir cualquier vínculo entre Botero y la organización de las movilizaciones.