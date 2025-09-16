Suscribirse

Bogotá

TransMilenio y SITP hoy: así funcionan durante las manifestaciones de conductores este 16 de septiembre

Hasta el momento no se registran mayores afectaciones en las troncales del servicio de transporte; hay cinco puntos de concentración activos.

Redacción Semana
16 de septiembre de 2025, 4:26 p. m.
Habrá servicios troncales y zonales para facilitar la asistencia al Festival Cordillera.
Bogotá amaneció este martes 16 de septiembre con la expectativa en las manifestaciones convocadas por conductores de diferentes sectores. | Foto: Alcaldía de Bogotá

Bogotá amaneció este martes 16 de septiembre con expectativa por las manifestaciones convocadas por conductores de diferentes sectores, quienes anunciaron concentraciones en al menos siete puntos de la ciudad para protestar contra la gestión de la Secretaría de Movilidad y de la Alcaldía Mayor.

Contexto: 🔴 Paro del 16 de septiembre EN VIVO | Motociclistas de domicilios por aplicación se unen a la manifestación: hay 5 puntos activos de concentración

Desde las 5:00 de la mañana comenzaron los bloqueos y marchas que se extienden por corredores clave como la autopista Sur con avenida Villavicencio, la avenida Ciudad de Cali con avenida Suba, la Plaza de Bolívar, la Biblioteca Virgilio Barco, la calle 95 con carrera 15, el sector de Centro Mayor, entre otros.

Frente a este panorama, TransMilenio informó que sus servicios troncales, zonales y TransMiCable funcionan con normalidad, aunque reforzó su operación con más de 750 personas entre vigilantes, operadores de control, anfitriones, conductores y personal de apoyo en el Puesto de Mando Unificado para garantizar la prestación del servicio.

El sistema aseguró que se activó un plan especial de monitoreo en estaciones, portales y en el centro de control, con el fin de reaccionar de manera inmediata ante cualquier eventualidad que pueda surgir por las manifestaciones.

Aunque hasta ahora la operación no registra mayores alteraciones y se han organizado desvíos de las rutas de zonalez y alimentadoras, las autoridades advierten que podrían presentarse retrasos o variaciones en los tiempos de viaje, dependiendo de la evolución de los bloqueos en puntos estratégicos de la ciudad.

Por eso se recomendó a los usuarios consultar únicamente los canales oficiales de información, como las redes sociales de TransMilenio o su línea de WhatsApp, antes de iniciar cualquier trayecto.

La Alcaldía, por su parte, dispuso de equipos de funcionarios en los lugares de concentración para acompañar la protesta, mediar con los organizadores y garantizar que el derecho a la manifestación no afecte la movilidad de miles de ciudadanos que necesitan llegar a sus trabajos, centros educativos o citas médicas.

Protestas moteros y transportadores
Protestas moteros y transportadores | Foto: Guillermo Torres

El llamado de las autoridades es a que la jornada transcurra de manera pacífica, sin bloqueos ni alteraciones del orden público, y que los usuarios del sistema de transporte se mantengan atentos a los comunicados oficiales.

