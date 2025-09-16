Bogotá amaneció este martes 16 de septiembre con expectativa por las manifestaciones convocadas por conductores de diferentes sectores, quienes anunciaron concentraciones en al menos siete puntos de la ciudad para protestar contra la gestión de la Secretaría de Movilidad y de la Alcaldía Mayor.

Desde las 5:00 de la mañana comenzaron los bloqueos y marchas que se extienden por corredores clave como la autopista Sur con avenida Villavicencio, la avenida Ciudad de Cali con avenida Suba, la Plaza de Bolívar, la Biblioteca Virgilio Barco, la calle 95 con carrera 15, el sector de Centro Mayor, entre otros.

[11:07 a.m.] #AEstaHora se habilita la movilidad en la Transversal 93 con Av. Mutis (Patio Álamos).



— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 16, 2025

Frente a este panorama, TransMilenio informó que sus servicios troncales, zonales y TransMiCable funcionan con normalidad, aunque reforzó su operación con más de 750 personas entre vigilantes, operadores de control, anfitriones, conductores y personal de apoyo en el Puesto de Mando Unificado para garantizar la prestación del servicio.

⏰ #TMAhora (10:43 a.m.)



📍 Transversal 93 con calle 63



⛔️ Persiste la manifestación en este sector, los servicios alimentadores y TransMiZonal mantienen desvíos.



📍Biblioteca Virgilio Barco



— TransMilenio (@TransMilenio) September 16, 2025

El sistema aseguró que se activó un plan especial de monitoreo en estaciones, portales y en el centro de control, con el fin de reaccionar de manera inmediata ante cualquier eventualidad que pueda surgir por las manifestaciones.

Aunque hasta ahora la operación no registra mayores alteraciones y se han organizado desvíos de las rutas de zonalez y alimentadoras, las autoridades advierten que podrían presentarse retrasos o variaciones en los tiempos de viaje, dependiendo de la evolución de los bloqueos en puntos estratégicos de la ciudad.

⏰ #TMAhora (10:21 a.m.)



📡 Desde nuestro Centro de Control seguimos monitoreando toda la ciudad en tiempo real para reportar y actuar oportunamente en caso de que las manifestaciones afecten la operación del Sistema 🚌🚡🚍.



— TransMilenio (@TransMilenio) September 16, 2025

Por eso se recomendó a los usuarios consultar únicamente los canales oficiales de información, como las redes sociales de TransMilenio o su línea de WhatsApp, antes de iniciar cualquier trayecto.

La Alcaldía, por su parte, dispuso de equipos de funcionarios en los lugares de concentración para acompañar la protesta, mediar con los organizadores y garantizar que el derecho a la manifestación no afecte la movilidad de miles de ciudadanos que necesitan llegar a sus trabajos, centros educativos o citas médicas.

Protestas moteros y transportadores | Foto: Guillermo Torres