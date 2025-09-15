Bogotá
Paro del 16 de septiembre EN VIVO | Así avanzan las manifestaciones en Bogotá; última actualización de movilidad y estaciones de TransMilenio habilitadas
SEMANA le cuenta el minuto a minuto de los bloqueos en la ciudad.
Actualizaciones
9:00 p.m.:
8:47 p.m.:
8:30 p.m.:
Bogotá se prepara para vivir una nueva jornada de bloqueos este martes, 16 de septiembre, encabezados por el sector transporte, ante supuestos incumplimientos por parte de la Alcaldía de Bogotá.
Se espera que los bloqueos se realicen en más de siete puntos estratégicos de la ciudad con el fin de afectar la movilidad en gran parte de la capital, al igual que en el sistema de TransMilenio.
Las manifestaciones convocadas por conductores y motociclistas tienen previsto a dar inicio a partir de las 5:00 de la mañana.
Siga el minuto a minuto
Lunes 15 de septiembre
Puntos de encuentro
Los puntos de encuentro están organizados por zonas de la siguiente manera:
- Zona sur: autopista Sur con avenida Villavicencio
- Zona centro: Plaza de Bolívar y carrera 11 con calle 69
- Zona norte: calle 95 con carrera 15
- Zona occidente: transversal 93 con calle 51 (patios álamos)
- Zona sur oriente: calle 38 a sur con carrera 34 d (centro mayor)
- Zona noroccidente: avenida ciudad de Cali con avenida Suba
Movilidad en TrasMilenio
Autopista Norte con calle 166:
La flota corre su salida al carril mixto en la calle 168.
Se retoma la operación habitual en la estación Toberín - Foundever.
Razones del paro
Señalan 18 puntos que son las motivaciones centrales de la movilización:
- Porque la plata de Bogotá se pierde en corrupción y contratos turbios de movilidad.
- Porque los comparendos son una caja registradora contra el pueblo.
- Porque estamos mamados de la inseguridad en la ciudad.
- Porque las basuras inundan Bogotá y la Alcaldía no responde.
- Porque grúas y patios se volvieron un negocio de mafias.
- Porque los trancones nos quitan calidad de vida y no hay soluciones reales.
- Porque los huecos y la malla vial en ruinas ponen en riesgo la vida.
- Porque los agentes de tránsito abusan y maltratan a los conductores.
- Porque las cámaras de foto detección operan sin control ni autorización.
- Porque hay obras abandonadas y otras sin avances reales.
- Porque los barrios están destruidos y olvidados.
- Porque no existen estrategias claras de gestión del tráfico.
- Porque TransMilenio se vara y no hay planes de contingencia.
- Porque el sistema de transporte público fracasó y miles de mujeres prefieren usar otros medios por seguridad.
- Porque roban carros y pertenencias en zonas de parqueo y no hay garantías.
- Porque en la Secretaría de Movilidad los procedimientos son arbitrarios y arrinconan al conductor para obligarlo a pagar.
- Porque el alcalde Galán se niega a firmar el decreto que garantiza la voz de los conductores en las decisiones de movilidad.
- Porque el alcalde piensa más en comparendos e impuestos que en salvar vidas en las vías.
