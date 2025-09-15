Suscribirse

El llamado del secretario de Gobierno ante convocatoria de paro: “Bogotá no puede ser paralizada”

Este martes, 16 de septiembre, se tienen previstos varios bloqueos en la ciudad por parte del sector transporte.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

16 de septiembre de 2025, 1:31 a. m.
Protestas alzas en la gasolina
La movilidad en Bogotá podría estar colapsada. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Desde hace unos días se viene convocando, a través de redes sociales, un paro en Bogotá por parte de al menos 20 sectores del transporte ante algunas problemáticas.

Ante la amenaza de bloquear varios puntos de la ciudad, este martes, 16 de septiembre, Gustavo Quintero Ardila, secretario de Gobierno de Bogotá, hizo un llamado especial a los manifestantes.

Contexto: A qué hora inicia el Paro del 16 de septiembre en Bogotá y cuáles son los puntos de concentración de la marcha

“Se está convocando para mañana una movilización de conductores en distintos puntos de la ciudad. Si de verdad la principal petición que hacen quienes saldrán mañana es ser escuchados, quisiera señalar que hemos estado dispuestos e incluso desde hace unos días sosteniendo conversaciones con diversos actores. Con ellos vamos encontrando cursos de acción”, dijo inicialmente.

Son al menos 18 puntos que motivan a los conductores y motociclistas a expresarse con esta nueva movilización que se tiene prevista a dar inicio desde las 5:00 de la mañana.

Motociclistas protestan en la capital debido a que la Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 270 de 2022, por medio del cual extiende la restricción del parrillero hombre en la ciudad hasta el próximo 31 de diciembre. Julio 7 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Motociclistas protestarán en la capital. | Foto: Guillermo Torres /Semana

“Acá estamos para dialogar, para sentarse con la administración no es necesario bloquear la ciudad ni afectar a quienes estudian, trabajan, quizá acuden a alguna cita médica o hacen algún tipo de diligencia de carácter personal. El orden en la ciudad es innegociable, pero los canales de diálogo están siempre abiertos”, mencionó Quintero Ardila.

Contexto: ¿Hay clases en colegios públicos este martes 16 de septiembre, con la jornada de marchas en Bogotá?

El secretario de Gobierno insiste en la necesidad de un diálogo con quienes están inconformes y argumentan incumplimientos en algunos casos por parte de la Alcaldía de Bogotá.

Bogotá no puede ser paralizada ni usada como un mecanismo de presión. Los bloqueos no deben condicionar la conversación”, afirmó el funcionario de la administración del alcalde, Carlos Fernando Galán.

Por último, Gustavo Quintero Ardila envió un mensaje a la ciudadanía en medio de esta jornada de bloqueos que amenaza a paralizar gran parte de la ciudad con más de siete puntos de concentración.

“Desde Bogotá dispondremos toda la capacidad institucional para atender la jornada y garantizar el orden. El camino para resolver las diferencias es el diálogo, no los bloqueos”, puntualizó el secretario de Gobierno.

Noticias relacionadas

ParoMovilidad en BogotáParo de conductoresManifestaciones

