El llamado del secretario de Gobierno ante convocatoria de paro: “Bogotá no puede ser paralizada”

Desde hace unos días se viene convocando, a través de redes sociales, un paro en Bogotá por parte de al menos 20 sectores del transporte ante algunas problemáticas.

Ante la amenaza de bloquear varios puntos de la ciudad, este martes, 16 de septiembre, Gustavo Quintero Ardila, secretario de Gobierno de Bogotá, hizo un llamado especial a los manifestantes.

“Se está convocando para mañana una movilización de conductores en distintos puntos de la ciudad. Si de verdad la principal petición que hacen quienes saldrán mañana es ser escuchados, quisiera señalar que hemos estado dispuestos e incluso desde hace unos días sosteniendo conversaciones con diversos actores. Con ellos vamos encontrando cursos de acción”, dijo inicialmente.

Son al menos 18 puntos que motivan a los conductores y motociclistas a expresarse con esta nueva movilización que se tiene prevista a dar inicio desde las 5:00 de la mañana.

Motociclistas protestarán en la capital. | Foto: Guillermo Torres /Semana

“Acá estamos para dialogar, para sentarse con la administración no es necesario bloquear la ciudad ni afectar a quienes estudian, trabajan, quizá acuden a alguna cita médica o hacen algún tipo de diligencia de carácter personal. El orden en la ciudad es innegociable, pero los canales de diálogo están siempre abiertos”, mencionó Quintero Ardila.

El secretario de Gobierno insiste en la necesidad de un diálogo con quienes están inconformes y argumentan incumplimientos en algunos casos por parte de la Alcaldía de Bogotá.

“Bogotá no puede ser paralizada ni usada como un mecanismo de presión. Los bloqueos no deben condicionar la conversación”, afirmó el funcionario de la administración del alcalde, Carlos Fernando Galán.

Por último, Gustavo Quintero Ardila envió un mensaje a la ciudadanía en medio de esta jornada de bloqueos que amenaza a paralizar gran parte de la ciudad con más de siete puntos de concentración.