¿Hay clases en colegios públicos este martes 16 de septiembre, con la jornada de marchas en Bogotá?

Serán al menos ocho puntos de concentración distribuidos en toda la ciudad donde se reunirán los gremios de moteros y de transportadores. La Secretaría de Educación respondió a la inquietud.

Redacción Semana
15 de septiembre de 2025, 10:52 p. m.
Motociclistas protestan en la capital debido a que la Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 270 de 2022, por medio del cual extiende la restricción del parrillero hombre en la ciudad hasta el próximo 31 de diciembre. Julio 7 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Motociclistas protestan en la capital debido a que la Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 270 de 2022. | Foto: Guillermo Torres /Semana

Bogotá se alista para vivir una nueva jornada de concentraciones y manifestaciones convocadas por parte del gremio de moteros y de transportadores urbanos este martes, 16 de septiembre, ante los reclamos a la administración de Carlos Fernando Galán por diversos temas delicados como la seguridad, la crisis de las basuras o las irregularidades en la imposición de comparendos a moteros y conductores de servicios por aplicaciones digitales.

Alcalde Carlos Fernando Galán y secretaria de Educación, Isabel Segovia
Alcalde Carlos Fernando Galán y la secretaria de Educación, Isabel Segovia | Foto: Alcaldía de Bogotá

En el marco de esa protesta convocada para este 16 de septiembre, serán más de ocho puntos en diferentes zonas de la ciudad donde se agolparán los manifestantes. En el norte, el sur, el centro y el oriente y occidente de la ciudad, dificultando la movilidad en las principales vías de la capital.

A propósito de esas movilizaciones, son varios los que se han preguntado si en los colegios del distrito habrá clase con normalidad, teniendo en cuenta que las movilizaciones arrancarán desde las 5 de la mañana.

SEMANA se comunicó con la Secretaría de Educación, que aseguró que habrá jornada académica con total normalidad en todos los colegios distritales de la ciudad.

Motociclistas protestan en la capital debido a que la Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 270 de 2022, por medio del cual extiende la restricción del parrillero hombre en la ciudad hasta el próximo 31 de diciembre. Julio 7 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Motociclistas protestan en la capital debido a que la Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 270 de 2022. | Foto: Guillermo Torres /Semana

En ese sentido, es importante que los padres de familia tengan en cuenta lo siguiente:

Puntos de concentración de las manifestaciones martes 16 de septiembre:

  • Autopista Sur con avenida Villavicencio
  • Plaza de Bolívar
  • Carrera 11 con calle 69
  • Calle 95 con carrera 11
  • Avenida Esmeralda con calle 63 (Biblioteca Virgilio Barco)
  • Calle 38 sur con carrera 34D ( Centro Mayor)
  • Avenida Ciudad de Cali con avenida Suba

Según lo expuesto en redes sociales por varios líderes de los conductores, entre ellos el concejal Julián Forero ‘Fuchi’, lo hacen como parte de un reclamo a la gestión distrital, que está encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán, y a la Secretaría de Movilidad.

Ahora en los colegios públicos de Bogotá se enseñará el idioma chino mandarín. El piloto iniciará en dos instituciones educativas.
Sí habrá clase durante la jornada de paro. | Foto: Secretaría de Educación

De acuerdo con ellos, ha sido insuficiente, inequitativa, plagada de abusos y promesas incumplidas. El llamado se hizo bajo el lema: ‘Porque Bogotá no tiene alcalde’, y aseguran que no se trata solo de protestar, sino de hacerse visibles, de forzar un espacio de diálogo real, “de transformar el ruido del tráfico en una voz que no pueda ser ignorada”, indicaron.

Y es que, según el concejal de la ciudad, los reclamos son múltiples, urgentes y estructurales.

Justamente, el concejal Forero ha sido una de las figuras visibles de esta convocatoria y, en general, de todas las disputas que involucran a los moteros y al sector movilidad de la ciudad.

Motociclistas protestan en la capital debido a que la Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 270 de 2022, por medio del cual extiende la restricción del parrillero hombre en la ciudad hasta el próximo 31 de diciembre. Julio 7 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Motociclistas protestan en la capital debido a que la Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 270 de 2022. | Foto: Guillermo Torres /Semana

En la convocatoria, que fue difundida con un video a través de sus redes sociales, varios líderes gremiales de diferentes sectores de conductores convocaron a la “movilización más grande de la historia de Bogotá”, y no solo llamaron a la indignación por temas relacionados con la movilidad, sino que reclamaron por la crisis de las basuras, la presunta corrupción en los contratos y la inseguridad. “Estamos mamados”.

moterosTransportadores de cargaTaxistasSecretaría de Educación de Bogotá

