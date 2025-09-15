Bogotá
¿Hay clases en colegios públicos este martes 16 de septiembre, con la jornada de marchas en Bogotá?
Serán al menos ocho puntos de concentración distribuidos en toda la ciudad donde se reunirán los gremios de moteros y de transportadores. La Secretaría de Educación respondió a la inquietud.
Bogotá se alista para vivir una nueva jornada de concentraciones y manifestaciones convocadas por parte del gremio de moteros y de transportadores urbanos este martes, 16 de septiembre, ante los reclamos a la administración de Carlos Fernando Galán por diversos temas delicados como la seguridad, la crisis de las basuras o las irregularidades en la imposición de comparendos a moteros y conductores de servicios por aplicaciones digitales.
En el marco de esa protesta convocada para este 16 de septiembre, serán más de ocho puntos en diferentes zonas de la ciudad donde se agolparán los manifestantes. En el norte, el sur, el centro y el oriente y occidente de la ciudad, dificultando la movilidad en las principales vías de la capital.
A propósito de esas movilizaciones, son varios los que se han preguntado si en los colegios del distrito habrá clase con normalidad, teniendo en cuenta que las movilizaciones arrancarán desde las 5 de la mañana.
SEMANA se comunicó con la Secretaría de Educación, que aseguró que habrá jornada académica con total normalidad en todos los colegios distritales de la ciudad.
En ese sentido, es importante que los padres de familia tengan en cuenta lo siguiente:
Puntos de concentración de las manifestaciones martes 16 de septiembre:
- Autopista Sur con avenida Villavicencio
- Plaza de Bolívar
- Carrera 11 con calle 69
- Calle 95 con carrera 11
- Avenida Esmeralda con calle 63 (Biblioteca Virgilio Barco)
- Calle 38 sur con carrera 34D ( Centro Mayor)
- Avenida Ciudad de Cali con avenida Suba
Según lo expuesto en redes sociales por varios líderes de los conductores, entre ellos el concejal Julián Forero ‘Fuchi’, lo hacen como parte de un reclamo a la gestión distrital, que está encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán, y a la Secretaría de Movilidad.
De acuerdo con ellos, ha sido insuficiente, inequitativa, plagada de abusos y promesas incumplidas. El llamado se hizo bajo el lema: ‘Porque Bogotá no tiene alcalde’, y aseguran que no se trata solo de protestar, sino de hacerse visibles, de forzar un espacio de diálogo real, “de transformar el ruido del tráfico en una voz que no pueda ser ignorada”, indicaron.
Y es que, según el concejal de la ciudad, los reclamos son múltiples, urgentes y estructurales.
Justamente, el concejal Forero ha sido una de las figuras visibles de esta convocatoria y, en general, de todas las disputas que involucran a los moteros y al sector movilidad de la ciudad.
En la convocatoria, que fue difundida con un video a través de sus redes sociales, varios líderes gremiales de diferentes sectores de conductores convocaron a la “movilización más grande de la historia de Bogotá”, y no solo llamaron a la indignación por temas relacionados con la movilidad, sino que reclamaron por la crisis de las basuras, la presunta corrupción en los contratos y la inseguridad. “Estamos mamados”.