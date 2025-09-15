Paro en Bogotá, 16 de septiembre: horarios y puntos de encuentro de las manifestaciones

La ciudad de Bogotá vivirá una nueva jornada de paro que afectará la movilidad este martes, 16 de septiembre en las principales vías de la capital. Los encargados de la manifestación son varios gremios de conductores.

Más de 20 sectores del transporte estaban esperando respuesta a la solicitud hecha al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la cual se venció el pasado 9 de septiembre para que diera una solución a las problemáticas.

“En esa primera reunión de conductores y motociclistas, se entregó una carta solicitando un espacio amplio y participativo para exponer de primera mano las problemáticas que enfrenta la ciudad en materia de movilidad", dice el Concejo de Bogotá en un comunicado.

La convocatoria a la movilización dará inicio desde las 5:00 de la mañana, donde los puntos de encuentro están organizados por zonas de la siguiente manera:

Zona sur: Autopista sur con avenida Villavicencio

Autopista sur con avenida Villavicencio Zona centro: Plaza de Bolívar y carrera 11 con calle 69

Plaza de Bolívar y carrera 11 con calle 69 Zona norte: Calle 95 con carrera 15

Calle 95 con carrera 15 Zona occidente: Transversal 93 con calle 51 (patios álamos)

Transversal 93 con calle 51 (patios álamos) Zona sur oriente: Calle 38 a sur con carrera 34 d (centro mayor)

Calle 38 a sur con carrera 34 d (centro mayor) Zona noroccidente: Avenida ciudad de cali con avenida suba

Por su parte, la Secretaría de Gobierno de Bogotá, aclaró que esta información no es oficial del distrito debido a que la convocatoria se dio a conocer a través de redes sociales. Se espera un informe oficial de las autoridades sobre esta jornada.

Propaganda del concejal Julián Forero que anuncia movilización de conductores | Foto: Cortesía

Ante esta jornada de paro, concejal de Bogotá, Julián Forero, quien además es vocero de los motociclistas y conductores, dio a conocer detalles de las problemáticas que aquejan al sector.

Por lo tanto, lideró “un debate de control político sobre el contrato de grúas y patios, donde se evidenció que la corrupción y las irregularidades prevalecen sobre los derechos de los ciudadanos“.

Y agregó que el “debate es apenas un ejemplo de lo que venimos denunciando hace más de un año. Mientras la administración habla de transparencia y legalidad, en la práctica la mafia de los contratos y los abusos contra los conductores siguen vigentes”.