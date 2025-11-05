Confidenciales
Santiago Botero radicó 1.200.000 firmas en la Registraduría para avalar su candidatura
El precandidato presidencial cumplió el primer requisito para estar en la contienda de 2026.
El empresario Santiago Botero contó que entregó a la Registraduría 1.200.000 firmas para respaldar su aspiración presidencial en 2026.
Ahora, la Registraduría deberá revisarlas y determinar el número de rúbricas válidas y así saber si Botero puede continuar en la contienda presidencial.
Sin embargo, entregó el doble de las firmas requeridas, por lo que seguramente seguirá en la campaña presidencial.
Según Botero, la recolección de las firmas se hizo con recursos propios y explicó que su aspiración se dio por “la necesidad de los 27 millones de colombianos condenados a la pobreza y a una justicia que solo protege a los poderosos”.