Suscribirse

Confidenciales

Santiago Botero radicó 1.200.000 firmas en la Registraduría para avalar su candidatura

El precandidato presidencial cumplió el primer requisito para estar en la contienda de 2026.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
5 de noviembre de 2025, 5:47 p. m.
Santiago Botero
Santiago Botero | Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

El empresario Santiago Botero contó que entregó a la Registraduría 1.200.000 firmas para respaldar su aspiración presidencial en 2026.

Ahora, la Registraduría deberá revisarlas y determinar el número de rúbricas válidas y así saber si Botero puede continuar en la contienda presidencial.

Sin embargo, entregó el doble de las firmas requeridas, por lo que seguramente seguirá en la campaña presidencial.

Según Botero, la recolección de las firmas se hizo con recursos propios y explicó que su aspiración se dio por “la necesidad de los 27 millones de colombianos condenados a la pobreza y a una justicia que solo protege a los poderosos”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Denuncian al presidente Petro por “jurar” en documento público que Verónica Alcocer era su esposa

2. Petro estalló contra Trump por incluirlo en la lista Clinton: “Acto de grosería, insulto a Colombia y una humillación”

3. Trump pone en la mira a los adoptados por estadounidenses: podrían ser deportados a pesar de llevar décadas en el país. Así es su drama

4. Julio César Triana deja en evidencia al petrismo y cuenta que tiene miedo a la derecha: “Debemos sacar al país de la desgracia”

5. Petro reveló escándalo que sacude a las Fuerzas Militares: se investiga el asesinato de un civil en una base militar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Santiago BoteroElecciones 2026Registraduría Nacional

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.