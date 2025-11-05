El empresario Santiago Botero contó que entregó a la Registraduría 1.200.000 firmas para respaldar su aspiración presidencial en 2026.

Ahora, la Registraduría deberá revisarlas y determinar el número de rúbricas válidas y así saber si Botero puede continuar en la contienda presidencial.

Sin embargo, entregó el doble de las firmas requeridas, por lo que seguramente seguirá en la campaña presidencial.