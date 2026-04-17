Coljuegos se refirió a la rifa de $25 millones del candidato presidencial Santiago Botero: “Ninguna campaña ha radicado solicitud”

Coljuegos, la autoridad rectora para la realización de rifas y eventos de este tipo, emitió un comunicado tras la información revelada por Caracol Radio, en la cual se destaca una rifa de $25 millones del candidato presidencial Santiago Botero.

Santiago Botero, candidato presidencial. Foto: Campaña Santiago Botero

La entidad señaló que ninguna campaña política o candidato a la Presidencia de la República ha solicitado ante Coljuegos ni cuenta con autorización para la realización de rifas o promocionales con fines de financiación.

#ElGranReto2026 | Coljuegos (@ColJuegosCo) se pronunció sobre la rifa de $ 25 millones del candidato presidencial Santiago Botero, revelada por Caracol Radio, y aseguró que no ha autorizado rifas a candidatos presidenciales y que está prohibido que el premio sea en efectivo.… pic.twitter.com/4sx2Hsvkr0 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 17, 2026

El presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, señaló que cualquier actividad de esta naturaleza que no cuente con el aval previo de la entidad es considerada ilegal y, por lo tanto, será objeto de investigaciones y sanciones previstas en la ley.

“Queremos ser claros con la ciudadanía y con quienes aspiran al primer cargo de la Nación: las rifas y promocionales en Colombia están reguladas y hacen parte del monopolio que genera rentas para la salud de los colombianos”, señaló Marco Emilio Hincapié.

Santiago Botero radicó 1.200.000 firmas en la Registraduría para avalar su candidatura

Por otra parte, el directivo reiteró que no se han presentado solicitudes provenientes de las campañas presidenciales actuales y que, para el cumplimiento de las normas establecidas para este tipo de eventos, es fundamental la transparencia del sector de los juegos de azar.

Hincapié añadió: “Ninguna campaña ha radicado una solicitud de operación, y es nuestro deber recordar que el cumplimiento de los requisitos legales es obligatorio para garantizar la transparencia y la legalidad de la explotación de juegos de suerte y azar”.

La entidad recordó que, bajo el marco legal vigente, está estrictamente prohibido que el premio de una rifa o promocional sea dinero en efectivo, salvo casos excepcionales previstos en la ley, dentro de los cuales no se encuentra la promoción de campañas políticas.

Empresa que presta servicios de helicópteros y aviones a las campañas de De la Espriella y Paloma Valencia aclaró dudas sobre supuestas donaciones

“Hacemos un llamado a los ciudadanos para que no participen en sorteos que no exhiban el logo de la entidad y el respectivo número de resolución de autorización. Además, hacemos énfasis en que no se permitirá el uso irregular de los juegos de suerte y azar en contextos electorales”, sostuvo Hincapié.

Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos. Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

Asimismo, Coljuegos reiteró su invitación a las campañas o personas interesadas en realizar una rifa para que acudan a los canales de atención y puedan llevarla a cabo bajo las normas del país.

“Invitamos a las campañas y candidatos a que, si desean realizar una rifa o promocional, se acerquen a la entidad y soliciten la respectiva autorización. Desde Coljuegos, tenemos toda la disposición para dar trámite y asesoría a quienes así lo dispongan. Proteger los recursos para la salud es responsabilidad de todos”, concluyó Coljuegos.