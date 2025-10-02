Cápsula

Coljuegos se suma al llamado de Fecoljuegos para el bloqueo del portal web ilegal que opera apuestas sobre eventos electorales

La entidad advirtió que las apuestas en procesos electorales no están reguladas y recordó que solo 14 operadores cuentan con autorización oficial para juegos por internet.

3 de octubre de 2025, 1:42 a. m.