Fecoljuegos solicita el bloqueo de plataforma internacional que permite apuestas sobre elecciones en Colombia

La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) solicitó a Coljuegos el bloqueo inmediato de la plataforma internacional Polymarket.com, que ofrece apuestas en línea sobre procesos electorales sin autorización en el país.

De acuerdo con el gremio, la operación de este tipo de portales vulnera la Ley 643 de 2001, que únicamente contempla modalidades como casino, ruleta, bingo, póker y apuestas sobre eventos deportivos reales. Las apuestas de carácter político no hacen parte de la regulación vigente, por lo que su funcionamiento podría derivar en sanciones administrativas, legales e incluso penales.

La Federación también alertó que estas plataformas operan con dinero digital como Bitcoin, medios de pago que no están autorizados en Colombia para juegos de suerte y azar. | Foto: Getty Images

Evert Montero Cárdenas, presidente de Fecoljuegos, advirtió: “Plataformas como Polymarket se autodenominan mercados de predicción y permiten apostar sobre elecciones presidenciales y legislativas sin controles de acceso, verificación de edad ni medidas de juego responsable. Esto no solo configura una operación ilegal, sino que representa un riesgo directo para la democracia, al abrir la puerta a la manipulación de tendencias de opinión, la compra de encuestas y la desinformación en procesos electorales”.

El gremio también señaló que dichas plataformas suelen operar con criptomonedas como Bitcoin, medios de pago que no están autorizados en Colombia para juegos de suerte y azar. Esto, a su juicio, incrementa los riesgos relacionados con la trazabilidad de los recursos, el lavado de activos y la protección de los consumidores.

La manipulación de tendencias de opinión, la compra de encuestas y la desinformación en procesos electorales, son algunas de las consecuencias de riesgo directo para la democracia | Foto: AFP