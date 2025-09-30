Suscribirse

Fecoljuegos solicita el bloqueo de plataforma internacional que permite apuestas sobre elecciones en Colombia

El gremio advirtió que este tipo de operaciones carecen de autorización, ponen en riesgo la legalidad del sector y podrán afectar la transparencia democrática.

Redacción Semana
30 de septiembre de 2025, 5:43 p. m.
Evert Montero Cárdenas, presidente de Fecoljuegos. Montero solicita el bloqueo de plataforma internacional que ofrece apuestas sobre elecciones
Evert Montero Cárdenas, presidente de Fecoljuegos | Foto: Fecoljuegos

La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) solicitó a Coljuegos el bloqueo inmediato de la plataforma internacional Polymarket.com, que ofrece apuestas en línea sobre procesos electorales sin autorización en el país.

De acuerdo con el gremio, la operación de este tipo de portales vulnera la Ley 643 de 2001, que únicamente contempla modalidades como casino, ruleta, bingo, póker y apuestas sobre eventos deportivos reales. Las apuestas de carácter político no hacen parte de la regulación vigente, por lo que su funcionamiento podría derivar en sanciones administrativas, legales e incluso penales.

Apuestas en linea
La Federación también alertó que estas plataformas operan con dinero digital como Bitcoin, medios de pago que no están autorizados en Colombia para juegos de suerte y azar. | Foto: Getty Images

Evert Montero Cárdenas, presidente de Fecoljuegos, advirtió: “Plataformas como Polymarket se autodenominan mercados de predicción y permiten apostar sobre elecciones presidenciales y legislativas sin controles de acceso, verificación de edad ni medidas de juego responsable. Esto no solo configura una operación ilegal, sino que representa un riesgo directo para la democracia, al abrir la puerta a la manipulación de tendencias de opinión, la compra de encuestas y la desinformación en procesos electorales”.

El gremio también señaló que dichas plataformas suelen operar con criptomonedas como Bitcoin, medios de pago que no están autorizados en Colombia para juegos de suerte y azar. Esto, a su juicio, incrementa los riesgos relacionados con la trazabilidad de los recursos, el lavado de activos y la protección de los consumidores.

Las elecciones del 2026 llegan en un momento álgido de polarización, con dos corrientes políticas de marcadas diferencias, alrededor de las cuales girarán éstos comicios.
La manipulación de tendencias de opinión, la compra de encuestas y la desinformación en procesos electorales, son algunas de las consecuencias de riesgo directo para la democracia | Foto: AFP

“Desde Fecoljuegos solicitamos a Coljuegos y a las autoridades competentes la adopción de medidas inmediatas para frenar esta actividad ilegal, proteger a los consumidores y garantizar la transparencia del sistema democrático. El juego legal en Colombia se desarrolla bajo estricta supervisión estatal, aporta directamente al sistema de salud y garantiza entornos seguros para los usuarios. No podemos permitir que plataformas sin control vulneren la confianza ciudadana ni desvíen recursos que deben beneficiar al país”, concluyó Montero Cárdenas

