Jorge Barón le da “la patadita de la buena suerte” a Colombia: así es la nueva campaña de Wplay

En época de mundial, los agüeros, las cábalas y las tradiciones nunca están de más. Porque mientras en la cancha los equipos se juegan hasta la vida por conseguir la victoria, los hinchas, sentados en las graderías o al frente de sus televisores, también ponen a prueba sus emociones, su cordura y, sobre todo, su convicción. Agüeros los hay de todas las formas y colores: desde la camiseta al revés hasta cruzar los dedos. Pero ahora los colombianos tienen uno más.

Se trata de “la patadita de la buena suerte” de Jorge Barón, la mítica frase creada por el mítico presentador que pasa de generación en generación, y que ahora se suma a la más reciente campaña publicitaria de Wplay, la plataforma líder en el sector de juegos de azar especializada en apuestas deportivas.

Apuéstale a la patadita nació de un objetivo concreto: crear apuestas memorables. Y qué más memorable que el hombre que transformó la televisión y el entretenimiento del país, y una figura que genera “optimismo y cariño de manera intergeneracional”. Así lo explica Ximena Martínez, directora de Marketing de Wplay, quien lo define como “el match perfecto”.

“Hemos trabajado en crear campañas que generen recordación, impacto y conexión emocional entre nuestra marca y el hincha. Es una alianza muy colombiana para atraer la buena suerte en esta época de tanto fútbol”, aseguró Martínez.

Desde su llegada a la dirección de Marketing de la compañía, Martínez, una mujer apasionada por el deporte, ha liderado campañas memorables hechas a la medida de la hinchada colombiana. Y también del mercado, la pasión, el conocimiento y la experiencia que los caracteriza. “Por eso hemos diseñado campañas tan exitosas, que logran conexión emocional con la audiencia”, completó la directora.