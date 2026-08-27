Aumentan las cifras de muertos y desaparecidos por avalancha en Nepal. Autoridades buscan a más de 1.000 personas

Equipos de rescate buscan este jueves a 1.300 desaparecidos en la frontera entre Nepal y la región autónoma china de Tíbet, tras las repentinas inundaciones y deslizamientos de tierra que dejaron al menos 273 muertos y pueblos enteros arrasados.

Un aterrador video de vigilancia tomado desde el lado chino muestra cómo, el miércoles por la mañana, una feroz pared de lodo y escombros engulle un edificio de varios pisos mientras decenas de personas corren para salvar su vida. El fenómeno ha costado la vida a 270 personas del lado nepalí, según un nuevo balance de la policía local, y a tres del lado chino, en el Tíbet.

Científicos explicaron la razón del desastre en Nepal que ha dejado más de 160 muertos: “No se trató de una inundación común”

El imponente torrente de agua y lodo, similar a un tsunami, fue provocado por el derrumbe parcial de un glaciar, de tal violencia que fue registrado como un “evento sísmico” de magnitud 5.2, según explicó el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS). La riada barrió en Nepal el valle del río Trishuli, en el distrito de Nuwakot, al norte de Katmandú, y el valle del Bhote Koshi, al este de la capital.

La agencia de gestión de desastres de Nepal informó que 823 personas permanecían desaparecidas o sin contacto el 27 de agosto, más de 24 horas después de que una mortífera inundación arrasara la región fronteriza con el Tíbet. Foto: AFP

Veinticuatro horas después del desastre, las autoridades de Nepal siguen sin noticias de 823 personas, incluyendo 517 turistas extranjeros. Entre ellos hay 178 ciudadanos de India, 65 de Estados Unidos, 53 de Ucrania, 51 de Malasia, 35 de Australia, 33 de Reino Unido y 25 de Canadá, precisó la Oficina de Turismo. España dijo que hay cuatro ciudadanos suyos no localizados.

Del otro lado de la frontera, la prensa estatal china cifró en 558 los desaparecidos, entre ellos 260 extranjeros, aunque no precisó sus nacionalidades. La cancillería china indicó por su parte que había alrededor de cien ciudadanos chinos desaparecidos en el lado nepalí.

Los impactantes vídeos de las inundaciones en Nepal que dejan más de 160 muertos y casi 400 desaparecidos

Tanto el primer ministro chino, Li Qiang, como su homólogo nepalí, Balendra Shah, acudieron a zonas afectadas para supervisar las labores de búsqueda y rescate, según medios estatales chinos y la oficina del dirigente nepalí, respectivamente.

El miércoles, una letal pared de lodo y agua de la inundación arrasó Nepal y llegó al puerto fronterizo chino de Gyirong, en Xizang, dejando decenas de víctimas. Foto: CGTN / Agencia Viory

El Ejército nepalí realiza sobrevuelos en la zona e informó que se logró evacuar a 105 personas y lanzar material médico y ayuda humanitaria de emergencia. El presidente chino, Xi Jinping, afirmó: “La tarea más urgente es hacer todo lo posible para buscar y rescatar a las personas desaparecidas”, según esa televisora.

El dalái lama dijo este jueves que reza por todas las víctimas y pidió “medidas de ayuda adecuadas”. El líder espiritual del budismo es considerado por Pekín como un rebelde y separatista, tras escapar del Tíbet para exiliarse en 1959 luego de que tropas chinas sofocaran un levantamiento en esa región.

Por su parte, el papa León XIV se mostró “entristecido al enterarse de la pérdida de vidas y la devastación” y envió “su más sincero pésame a los familiares de las víctimas”, declaró el Vaticano.

*Con información de AFP.