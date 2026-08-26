Una tragedia de grandes proporciones golpeó este miércoles a Nepal, especialmente al distrito de Rasuwa, cerca de la frontera con el Tíbet.

🇳🇵🇨🇳 Imágenes impresionantes, que parecen sacadas de una película, pero son reales: frontera entre Nepal y China. pic.twitter.com/rkvAtk3lGC — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 26, 2026

La súbita crecida del río Bhotekoshi arrasó sectores poblados e infraestructura, mientras el balance de víctimas continuaba aumentando. Reportes de la policía de Nepal durante la jornada situaron en más de 160 el número de fallecidos, además de cientos de personas desaparecidas.

Tragedia en Nepal: turistas desaparecidos son de Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Malasia, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica y Corea del Sur: “Nunca había visto nada igual”

Una avalancha de hielo, entre las principales hipótesis

Los primeros análisis realizados por especialistas apuntan a que una gran cantidad de hielo pudo caer sobre el río Lhende y obstruir temporalmente su cauce. El agua habría quedado retenida hasta que la barrera cedió, provocando una liberación repentina que terminó alimentando la crecida del Bhotekoshi.

Rijan Bhakta Kayastha, profesor de la Universidad de Katmandú, científico e investigador climático, explicó al medio local Kantipur que se trata de una evaluación preliminar elaborada a partir de información compartida por científicos de Nepal y China.

“Hay información de que una avalancha de hielo procedente del lado nepalí bloqueó el río Lhende”, afirmó Kayastha.

🔴 #URGENTE | Casi 400 desaparecidos por las inundaciones y deslizamientos de tierra en Nepal. pic.twitter.com/ev4BnVeiZl — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 26, 2026

El experto añadió que también se registró un movimiento sísmico en el lado tibetano prácticamente al mismo tiempo, aunque todavía no está establecido si existe una relación directa entre ambos acontecimientos.

También investigan un posible lago glaciar

La avalancha no es la única explicación que está sobre la mesa. Las autoridades también analizan si un lago formado por hielo y agua pudo desbordarse y aportar una cantidad extraordinaria de líquido al sistema fluvial.

Kayastha señaló que determinarlo podría tomar varios días. “En esa zona hay grandes lagos glaciares”, explicó el investigador, quien recordó que el año pasado se presentó un episodio similar en el que un lago glaciar estuvo relacionado con una inundación del río Lhende.

Devastating Visuals from Flood in Nepal😳 pic.twitter.com/l3kagu6GAS — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 26, 2026

“En esa zona hay grandes lagos glaciares. El río Lhende también se bloqueó el año pasado. La evaluación inicial en esta ocasión también apunta a que una avalancha de hielo y posiblemente el desbordamiento de un lago glaciar provocaron la inundación”, sostuvo.

No fue una inundación convencional

Otro elemento llamó la atención de los investigadores: las lluvias intensas no parecen explicar lo ocurrido. El Departamento de Hidrología y Meteorología informó que no se registraron precipitaciones fuertes en la zona durante el martes ni el miércoles.

Para Kayastha, la rapidez con la que aumentó el caudal apunta a otro mecanismo. “No se trató de una inundación común. A juzgar por la naturaleza de la inundación, parece haber sido una crecida repentina”, afirmó.

Expertos señalaron que el desastre tuvo características distintas a las de una inundación habitual. Foto: AFP

Shanti Mahat, portavoz de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres, confirmó que la institución también recibió información preliminar sobre un posible bloqueo provocado por una avalancha de hielo.

“Esta es solo una evaluación inicial. Por ahora, estamos centrados en las labores de rescate y socorro. La causa se irá esclareciendo gradualmente”, señaló Mahat.

Mientras continúa la investigación, equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda en una zona donde carreteras, puentes y otras infraestructuras quedaron gravemente afectadas por la fuerza del agua.