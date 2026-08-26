Ecuador anuncia operaciones antidrogas conjuntas con Colombia y EE. UU.

Ecuador anunció este miércoles, 26 de agosto, que realizará operaciones antidrogas conjuntas con Colombia y Estados Unidos en la frontera que lo limita con el territorio colombiano, donde operan varios grupos armados.

Llegó a Colombia el general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos

Bogotá y Quito dieron un giro a sus tensas relaciones diplomáticas con la llegada al poder en Colombia de Abelardo De la Espriella.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, acusaba al antecesor de De la Espriella de no combatir efectivamente el crimen organizado en la zona limítrofe.

#ATENCIÓN | El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, informó que Ecuador prepara operaciones coordinadas con Colombia y Estados Unidos para enfrentar una eventual expansión hacia su territorio de grupos armados irregulares vinculados al narcotráfico. La medida responde al… pic.twitter.com/PBkx4fxYba — Visionarias (@visionariasec) August 27, 2026

Su ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, anunció que ahora los dos gobiernos desplegarán unidades militares en la frontera.

Las fuerzas de Ecuador y Colombia realizarán “operaciones de vigilancia” y también actuarán “en conjunto (...) contra los grupos armados irregulares que operan en ese sector”, dijo en declaraciones a la local Radio Sucesos.

Estados Unidos realiza operaciones militares cerca de la frontera con Colombia, al norte de Ecuador

“Estados Unidos también viene a formar parte de las estrategias que vamos a hacer, de operaciones en la zona fronteriza con Colombia”, añadió el funcionario.

Noboa, uno de los aliados del gobierno de Donald Trump en América, sostiene una guerra contra el narcotráfico con apoyo militar de Estados Unidos.

Daniel Noboa prometió reforzar la alianza con Colombia para combatir a los narcos. Foto: X/@Presidencia_Ec

A su vez Ecuador y Colombia forman parte del Escudo de las Américas, una coalición antidrogas integrada por una veintena de países de América Latina y el Caribe liderada por Trump.

El ministro ecuatoriano insistió en que “las operaciones van a ser conjuntas (...) no solamente con Colombia sino también con Estados Unidos”.

“Teníamos una pasividad del lado del gobierno colombiano. Ahora es la oportunidad dorada, en la que tenemos dos gobiernos (de De la Espriella y de Noboa) decididos a enfrentar a estos grupos (ilegales) y tenemos el apoyo de Estados Unidos”, remarcó Loffredo.

Cabe recordar que Estados Unidos anunció que planea atacar “en tierra” a narcotraficantes en Latinoamérica, como ya lo hace en aguas internacionales contra presuntas embarcaciones para el contrabando de drogas, dijo en Panamá el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

Miembros del Escudo de las Américas junto a Donald Trump. Foto: Getty Images

El gobierno del presidente Donald Trump lanzó en septiembre pasado una campaña de bombardeos aéreos contra presuntas lanchas de narcotráfico en el Caribe y el océano Pacífico oriental, que hasta la fecha ha dejado al menos 215 muertos.

Los planes de operaciones antidrogas terrestres se enmarcan en los esfuerzos de una alianza de 19 países liderada por Trump, pero podrán ampliarse a “donde quiera” que operen grupos del narcotráfico, dijo el secretario de Defensa estadounidense a periodistas que lo acompañan en Panamá.

Con información de AFP*