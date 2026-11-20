Nunca antes había estado Colombia tan emproblemada con su economía y sus finanzas. La Ley de Rescate Fiscal que debe aprobar el Congreso de aquí hasta final de año es el salvavidas. Tiene dos componentes: por un lado, una reducción de gastos del Estado y, por otro, un aumento de impuestos.

Espero que al final haya más ahorros que impuestos. La economía colombiana está al límite de impuestos. En cuanto a los ahorros, sí hay un gran camino donde todas las ramas del poder deben poner.

El impuesto con el cual es más fácil recaudar es el IVA, ya que se recauda diariamente en todos los productos, servicios y bienes que se transan. Por eso los gobiernos buscan ampliarlo a más productos, pero siempre ha salido mal. Los colombianos rechazan su cobro en la canasta familiar. Lo ideal debería ser bajarlo del 19 % al 10 %, ampliándolo a todos los productos y que funcione como un impuesto al consumo, que no se pueda compensar entre lo cobrado y lo pagado. De esta manera todos ponen.

Otro tema que debería ser para ya es acabar el subsidio al diésel. Además, que el precio de los combustibles vuelva a atarse al precio internacional del petróleo, como era antes del gobierno Duque. Funcionaba bien y se debe rescatar. Con esto se ahorraría mucha plata.

Otro tema de gran relevancia sería acabar el contrato de los aviones Gripen. Siempre se ha dudado de la transparencia de ese negocio, que es muy grande y costoso. No pasa nada si nos demoramos diez años más en cambiar la flota de aviones de combate. Otro ahorro importante.

Existen en Colombia muchos organismos de control. La Procuraduría, la Contraloría, las personerías, que realmente poco control hacen, son demasiado costosas y además son fortines políticos. Todo esto se debería fusionar en una sola, sin entes regionales y utilizando la tecnología con eficiencia. El ahorro aquí será inmenso. Además, le daríamos un gran golpetazo a la corrupción.

El Congreso también se debe adelgazar. Colombia debería tener la mitad de los congresistas y estos tener la mitad de infraestructura que tienen. Menos UTLs, menos esquemas de seguridad que no se necesitan, menos de todo. Esta reducción, además, la quieren los colombianos, que estamos bastante aburridos de los excesos.

Otro de los temas que se debe revisar con lupa son los subsidios. Colombia tiene infinidad de subsidios que son una vena rota, es claro que debe haber algunos. En ese caso, los importantes y los que verdaderamente estén cumpliendo una función.

Se deben acabar también las corporaciones autónomas regionales. Estas entidades son costosísimas, son un nido de corrupción y cumplen las funciones que claramente pueden hacer los entes territoriales. Lograr esto sería un batacazo a los clanes regionales que han comido de estas entidades por años.

Sigo creyendo que la reducción de la Unidad Nacional de Protección debe ser una realidad. No más esquemas de seguridad, ni carros con conductor para muchísimas personas que no lo necesitan verdaderamente. Un simple carro con conductor vale más de $30.000.000 a los colombianos. Esto toca pararlo a nivel nacional y regional.

Como se puede ver, hay mucho de donde recortar. Lo importante es hacer entender a nuestros dirigentes que todos deben poner para salvar a Colombia.