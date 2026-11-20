En Colombia, emprender es apostar contra la incertidumbre. Más de la mitad de los ocupados está en la informalidad, la productividad lleva dos décadas sin despegar y las reglas de juego cambian con más frecuencia de la que cualquier plan de negocio resiste. En ese entorno, cada transacción cuesta más, y lo que reduce ese costo es la confianza.

La reputación no es otra cosa que confianza construida y acumulada. Por eso es un activo intangible que favorece la negociación, el crecimiento y la expansión de las empresas. Para una empresa pequeña, sin marca ni balance que la respalden, la reputación es muchas veces el único activo con el que puede formalizarse, acceder a crédito o venderle a un comprador grande.

Ese activo se puede medir. El Edelman Trust Barometer, que analiza la confianza de los ciudadanos en las instituciones, muestra que en 2026 las empresas son las únicas que superan el umbral de confianza en el país, con 65 por ciento. Merco, que evalúa la reputación de las 200 empresas más destacadas, las descompone en seis pilares, y solo uno es financiero. La rentabilidad es necesaria, pero la medición incluye además la ética y responsabilidad corporativa, el talento, la innovación, entre otros.

Esta multidimensionalidad es lo que hace que reputación y sostenibilidad se encuentren. La sostenibilidad es la capacidad de una empresa para perdurar, cumplir su propósito y generar valor para la sociedad y el entorno. Sus compromisos solo se verifican con el tiempo, y la reputación es la forma en que la sociedad recibe y percibe el valor que se genera. Reputación sin estrategia sostenible es un capital que se deprecia y genera riesgos de perder clientes o inversionistas.

Se puede decir que construir reputación tiene tres dimensiones clave. La reputación se adquiere con señales verificables sobre su relacionamiento comercial con otras empresas y el entorno, manteniendo coherencia y gobierno corporativo claro y cuidando su talento.

Por eso construir reputación no es un ejercicio de comunicación. Es el resultado acumulado de acciones correctas, decisiones oportunas y liderazgos claros. Para quien hoy emprende, la reputación empieza con el primer cliente y exige invertir en confianza con la misma disciplina con que se invierte en desarrollar productos o en tecnología. En un país donde emprender es apostar contra la incertidumbre, la confianza y la reputación son activos escasos. Por eso mismo son los que mejor sostienen a una empresa en el tiempo.