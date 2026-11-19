El respaldo de una marca automotriz no se mide únicamente en el momento de la compra. La disponibilidad de repuestos, el servicio posventa y la confianza en el vehículo a medida que pasan los años también hacen parte de la decisión de un comprador. Bajo esa premisa, Hyundai anunció que ampliará su garantía en Colombia hasta 10 años o 180.000 kilómetros, una apuesta con la que busca diferenciar su propuesta de valor y ofrecer mayor tranquilidad a sus clientes.

La cobertura estará disponible para quienes cumplan con el esquema de mantenimientos y revisiones periódicas en la red de servicio autorizada, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por la marca. La iniciativa, según Hyundai, refleja la confianza en sus procesos de ingeniería, fabricación y calidad, y busca incentivar el mantenimiento preventivo de los vehículos.

“En Hyundai creemos que la calidad no termina cuando entregamos un vehículo. También se demuestra en su desempeño, en la confianza que genera con el paso del tiempo y en el respaldo que ofrecemos a nuestros clientes”, afirmó Andrea Saldívar, gerente de Mercadeo de Hyundai Colombia.

Hyundai Tucson híbrida, una SUV ganadora

Una de las grandes apuestas de Hyundai es la Tucson híbrida, una SUV potente que brilla por su diseño, rendimiento y respaldo.

Este vehículo, que se introdujo al mercado colombiano desde 160.990.000 pesos, incorpora un sistema de insonorización mejorado, una autonomía de hasta 86 kilómetros por galón, un tablero de 12,3 pulgadas, aire automático dual y baúl eléctrico, entre otras innovaciones.

La Tucson híbrida hace parte del segmento de vehículos que más crece en Colombia porque ofrece la libertad de un motor a combustión y la eficiencia de uno eléctrico.

Más respaldo

Esta apuesta por el respaldo también contempla el fortalecimiento de la operación local junto a Astara, con énfasis en la disponibilidad de repuestos, la atención posventa y la capacidad de respuesta de la red de servicio. La compañía trabaja, además, en mejorar la disponibilidad de piezas y reducir los tiempos de espera para los usuarios.

La ampliación de la garantía se suma a un portafolio que reúne modelos a gasolina, como Grand i10, HB20, HB20S, Venue, Kona y Tucson, y alternativas híbridas como Kona, Tucson y Santa Fe. Una oferta que busca responder a diferentes necesidades de movilidad y preferencias de los consumidores.

Beneficios durante el Salón del Automóvil

En vísperas del Salón Internacional del Automóvil, Hyundai también anunció que llevará los beneficios comerciales del evento a todos sus concesionarios del país. Así, los compradores podrán acceder a las mismas condiciones y oportunidades de financiación sin importar la ciudad en la que se encuentren.

La oferta incluye vehículos desde 59.990.000 pesos y alternativas que contemplan tasas de financiación desde el 0 por ciento a 12 meses, seguros todo riesgo, bonos de retoma de hasta 5 millones de pesos y beneficios de mantenimiento, según el modelo.

Distribuida en Colombia por Astara, la marca es una de las favoritas por su amplio portafolio, la ingeniería coreana detrás y el fortalecimiento de su operación nacional. Astara, por su parte, llegó a 10 marcas en su operación colombiana durante 2025.

Con la ampliación de la garantía, los beneficios comerciales y la diversificación de su oferta, Hyundai busca consolidar su presencia en Colombia y fortalecer el respaldo que ofrece a sus clientes más allá del momento de compra.

*Contenido elaborado con apoyo de Hyundai