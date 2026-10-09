Los 3 automóviles pequeños híbridos más vendidos en Colombia: son nuevos a precios de usados

La ANDI y Fenalco dieron a conocer el listado de los autos híbridos nuevos más vendidos en Colombia durante este año con corte a septiembre. Predominó el segmento SUV, mientras que en los sedanes destacaron tres modelos que se hacen llamativos por su precio.

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Excluyendo las camionetas, el carro híbrido más vendido en Colombia hasta el momento es el Suzuki Swift; este modelo ha logrado matricular 3.557 unidades entre enero y septiembre, según los datos oficiales del RUNT.

Suzuki Swift Híbrido Foto: Getty Images

La marca ofrece este vehículo en su versión mecánica y automática, en donde la manual, siendo la oferta más sencilla, también se convierte en la más económica. Su precio oscila entre los $69.990.000 y los $82.990.000, convirtiéndose en una alternativa asequible y muy competitiva con otros vehículos usados tipo sedán.

Este vehículo aparece en el cuarto lugar del listado general de los vehículos híbridos que más se matricularon este año en Colombia y es hasta la octava posición que vuelve a destacar un modelo que no es camioneta, nuevamente de Suzuki.

El Suzuki Dzire es el segundo automóvil pequeño híbrido más vendido en Colombia, según el consolidado de la ANDI y Fenalco. Este modelo es todavía más económico que el Swift, ofreciendo modelos que van desde los $66.990.000 hasta los $80.990.000.

Suzuki Dzire híbrido Foto: Suzuki / Página web

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Nuevamente, la variación del precio depende de la transmisión y sus características añadidas. Vale la pena resaltar que el Dzire es la versión sedán del Swift; desde su primera versión en 2008 así se relacionó esta línea.

De acuerdo con los datos oficiales del RUNT, entre enero y septiembre de 2026 se matricularon 2.709 unidades del Suzuki Dzire en Colombia, permitiéndole a la marca japonesa consolidar su protagonismo en este segmento de vehículos.

En la posición general 19 del top 20 de los vehículos híbridos que más se matriculan vuelve a aparecer un modelo que no es SUV: el Toyota Corolla.

Top 20 de los vehículos híbridos más vendidos en Colombia hasta septiembre de 2026. Foto: Informe de la ANDI y Fenalco

El Corolla versión sedán es el tercer automóvil pequeño más vendido en Colombia, registrando 1.360 unidades en el país en lo corrido del año. Este modelo entra en una gama superior de las dos versiones previamente mencionadas de Suzuki.

De acuerdo con los valores oficiales de Automotores Toyota Colombia, el precio de este vehículo actualmente está a la disposición de los compradores en $109.900.000.

Toyota Corolla sedán. Foto: Cortesía Toyota

Este modelo, que también tiene su versión SUV, cierra la participación de los automóviles sedán y hatchback en un ranking de vehículos híbridos dominados evidentemente por las camionetas. Son los únicos tres modelos que alcanzaron el top 20 de los carros con motor híbrido con mayor cantidad de matrículas en el país hasta septiembre de 2026.

Suzuki y Toyota dominaron este segmento en los híbridos, logrando posicionar solo 3 modelos en el siguiente orden: