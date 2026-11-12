Así quedó el top 10 de los vehículos híbridos que conquistaron a los colombianos en octubre

Los gremios del sector automotor ANDI y Fenalco compartieron su más reciente boletín mensual de registros de vehículos híbridos durante el mes de octubre de 2026.

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Las entidades correspondientes informaron sobre el comportamiento que estas unidades tuvieron durante este periodo, así como las marcas que más destacaron.

En octubre, los vehículos híbridos registraron un total de 10.610 unidades nuevas, representando un aumento del 53,7 % en comparación con lo que se vio durante el mismo periodo de 2025.

Si se tienen en cuenta los primeros 10 meses del año, estos carros sostenibles registraron 85.081 ejemplares comercializados, un crecimiento del 59,8 %.

Octubre fue el segundo que más unidades híbridas nuevas comercializó hasta la fecha, siendo solamente superada por las ventas reportadas durante el mes de septiembre, con 11.261 vehículos comprados.

Las matrículas de vehículos híbridos continúan creciendo en el mercado automotor colombiano. Foto: Getty Images

El segmento más preferido por los usuarios han sido las SUV, que tuvieron una cifra de 9.002 ventas. Luego siguen los automóviles y las pick-ups, con 1.453 y 153 unidades comercializadas, respectivamente.

En cuanto a las marcas, Suzuki fue la fabricante que tuvo las mayores distribuciones en el país, con 1.817 unidades y una participación del 17,1 % en el mercado. Los siguientes puestos son Toyota, Mazda, Kia y Renault, con una representación de un 14,6 %, el 9,8 %, un 8,9 % y el 8,6 %, en ese mismo orden.

Los vehículos híbridos más destacados durante el mes de octubre

Fenalco y la ANDI comparten cuáles fueron los modelos más vendidos en el mes de octubre. Los gremios indican que las primeras cinco líneas representaron el 28,9 % del total de unidades híbridas matriculadas.

El carro híbrido más comercializado durante este periodo fue el Toyota Corolla Cross, un vehículo SUV compacto que prevalece por su eficiencia, espacio interior y opciones de motorización a gasolina e híbrida autorrecargable. Durante el mes, el vehículo vendió un total de 933 unidades, teniendo una participación mensual de un 8,8 %.

El top 10 de vehículos híbridos más vendidos incluyó modelos de Toyota, Mazda, Suzuki, Nissan, Renault, Kia y Ford. Foto: Getty Images

En el segundo puesto se encuentra el Mazda CX-30, una SUV crossover compacta que sobresale por su diseño elegante, manejo refinado y completo nivel de seguridad. El auto vendió 572 modelos en octubre, representando una participación del 5,4%.

Luego siguen la Suzuki Dzire, la Suzuki Swift y el Nissan Qashqai, con 555, 535 y 468 ventas, respectivamente.

El top 10 de las marcas que más unidades vendieron fueron las siguientes: