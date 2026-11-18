Lo que comenzó en Antioquia como una visión de transformar la manera de vivir y llevar más felicidad a las personas, hoy se proyecta hacia nuevos destinos del país. Pulso Proyectos Temáticos continúa consolidando su crecimiento en el sector inmobiliario colombiano, apostando por desarrollos que integran arquitectura, innovación y conceptos únicos.

Para David Jiménez, CEO de la compañía, el propósito de crecer y desarrollar proyectos de mayor escala implicaba asumir un reto: destacarse en un sector altamente competitivo, caracterizado por empresas de amplia trayectoria y reconocimiento. La respuesta fue apostar por un posicionamiento propio a través de la tematización, una estrategia que trasciende la arquitectura y el diseño, al integrar visión empresarial, conceptualización de producto, ingeniería y capacidad de ejecución. Incorporando referentes arquitectónicos, esta visión busca ofrecer un valor diferencial real a quienes habitan y disfrutan estos espacios, manteniendo altos estándares de calidad constructiva.

David Jiménez, CEO de Pulso Proyectos Temáticos. Foto: Pulso Proyectos Temáticos - API

La valoración del portafolio inmobiliario, que hoy consolida Pulso, refleja la evolución de una compañía que ha fortalecido su capacidad para estructurar y desarrollar proyectos inmobiliarios, con una visión orientada a crear espacios únicos. A través de propuestas residenciales y de entretenimiento, busca impulsar la inversión y el turismo, contribuyendo al progreso de Colombia y a su proyección nacional e internacional.

A esta trayectoria se suma la negociación directa de terrenos destinados al desarrollo de sus proyectos, cuyo valor asciende a los $400.000 millones de pesos. Esta gestión constituye un componente fundamental de su estrategia de crecimiento y respalda su proyección hacia nuevas regiones del país.

Una nueva etapa de expansión nacional

Pulso ha marcado un precedente en el sector inmobiliario colombiano con una propuesta que integra arquitectura temática, diseño y experiencias. Cada uno de sus proyectos cuenta con un ícono que le otorga identidad y se convierte en el elemento central de su concepto, yendo más allá de lo estético para formar parte de la experiencia de quienes lo habitan.

Suiza Apartamentos, en Rionegro, cuyo Gran Chalet es el corazón de un concepto inspirado en los pueblos alpinos. Foto: Pulso Proyectos Temáticos - API

Esta visión se refleja en desarrollos como Medieval Parque Residencial y Comercial, en Rionegro, cuyo imponente Castillo de Oriente articula una propuesta inspirada en la arquitectura medieval, con espacios de vivienda, comercio y zonas temáticas de entretenimiento; París Ciudad, en Sabaneta, que incorpora un puente inspirado en los que atraviesan el río Sena y recrea el encanto de la arquitectura clásica francesa en un entorno que combina elegancia y comodidades contemporáneas; y Suiza Apartamentos, en Rionegro, cuyo Gran Chalet es el corazón de un concepto inspirado en los pueblos alpinos, con espacios comunes temáticos orientados al bienestar, el entretenimiento y el disfrute en familia.

Para Pulso, cada proyecto representa una oportunidad de generar valor más allá de la construcción de vivienda. Su apuesta por la tematización busca crear desarrollos con una identidad propia, que perduren en el tiempo y se consoliden como referentes dentro de su entorno. En el proceso de conceptualización, la compañía integra lo que denomina «activadores de comunidad», espacios diseñados para incentivar la convivencia, facilitar las relaciones entre residentes y promover nuevas formas de habitar. El propósito es que cada desarrollo se convierta en un entorno donde, además de vivir, las personas encuentren motivos y espacios para conectarse.

La visión de Pulso continúa tomando forma en proyectos como Manhattan, en La Estrella, Antioquia, inspirado en el carácter cosmopolita de los grandes entornos metropolitanos que se han convertido en referentes urbanos de la vida contemporánea. El proyecto propone un concepto vanguardista, ideal para personas que buscan un estilo de vida dinámico en un entorno moderno, lleno de vitalidad, con una atmósfera vibrante y acogedora.

En esta misma línea de desarrollo, Pulso presenta París Serenity en Sabaneta, cuya arquitectura, inspirada en la Ciudad de la Luz, da vida a un desarrollo residencial moderno que integra el concepto wellness y promueve la calma y la serenidad. Su diseño arquitectónico y sus zonas comunes, ubicadas en el Rooftop, están concebidos para crear una atmósfera de tranquilidad y armonía, donde cada espacio invita a disfrutar de un estilo de vida equilibrado.

Al listado de nuevos desarrollos, se suma Bali, ubicado en Serena del Mar, Cartagena, un proyecto que representa un hito en la expansión nacional de Pulso y que contará con una inversión aproximada de 1 billón de pesos. Inspirado en la esencia de un resort tropical, integrará apartamentos, casas, unidades destinadas a rentas de corta estancia y comercio temático. Entre sus principales elementos distintivos se encuentran Las Puertas del Cielo, que darán acceso a una playa de inspiración balinesa. Con esta propuesta, la compañía amplía su presencia a nuevos mercados y lleva su visión de arquitectura temática y experiencias a otros territorios del país.

Así, Pulso consolida una visión empresarial con el propósito de crear proyectos que van más allá de lo convencional y aportan nuevas formas de vivir, compartir y disfrutar los espacios.

Más allá de construir, generar oportunidades

La expansión de Pulso representa una apuesta por el desarrollo económico y social del país. Su proyección para los próximos 10 años impulsará oportunidades de empleo para profesionales, trabajadores y empresas del sector constructor, contribuyendo a la dinamización de las zonas donde tiene presencia.

Esta expansión también representa una oportunidad para contribuir al desarrollo urbano y social de las regiones, mediante proyectos que se convierten en referentes de ciudad, transforman el entorno, dinamizan la actividad económica y generan nuevas oportunidades de crecimiento para los territorios donde se desarrollan.

Medieval Parque Residencial y Comercial, en Rionegro, cuyo imponente Castillo de Oriente articula una propuesta inspirada en la arquitectura medieval, con espacios de vivienda, comercio y zonas temáticas de entretenimiento Foto: Pulso Proyectos Temáticos - API

Alianzas que construyen futuro

El éxito y reconocimiento que hoy distinguen a los proyectos de Pulso son resultado de las alianzas estratégicas consolidadas con reconocidas empresas constructoras y desarrolladoras del país. Estas sociedades han sido fundamentales para materializar la visión de la compañía, aportando experiencia, trayectoria y calidad en la ejecución al desarrollo de cada proyecto.

Con la mirada puesta en el futuro, Pulso reafirma su propósito de continuar expandiéndose en Colombia, llevando sus proyectos únicos a nuevos destinos, con la innovación y la capacidad de materializar grandes ideas como pilares que seguirán orientando su crecimiento y consolidación en el sector inmobiliario colombiano.

*Contenido elaborado con el apoyo de Pulso Proyectos.