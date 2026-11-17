La Dian se pronunció sobre la denuncia que interpuso la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, acerca del nombramiento del abogado que habría intervenido en un acuerdo de pago entre la firma del hoy presidente de Colombia Abelardo De la Espriella y la Dian.

Las acusaciones de Carrascal trascendieron en diferentes redes sociales y se referían además a un posible conflicto de intereses, debido a la participación de Andrés Felipe Velásquez como funcionario del gobierno (al frente de la Dian).

Ahora, la entidad se pronuncia al respecto y aclara varias circunstancias alrededor del caso.

En primer lugar, según la Dian, “la solicitud de un acuerdo de pago por parte de la empresa De La Espriella Lawyers Enterprise (fundada por el actual mandatario) fue presentada y aprobada en la anterior administración y los jefes de área en la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá”.

De hecho, el pronunciamiento de la Dian recuerda fechas claves: “El director actual tomó posesión del cargo el 12 de agosto de 2026. Por lo cual, desde este día ha ejercido las funciones de dirección de la entidad y solo desde ahí se empezó a conformar el equipo directivo que lo acompaña”.

Andrés Felipe Velásquez, nuevo director de la Dian Foto: Foto tomada de X

Pero lo más importante, a juicio de la entidad, es que dentro de las funciones del director “no está la de aprobar facilidades de pago o revisar tales expedientes cuya competencia funcional y material está asignada a otros funcionarios de las Direcciones Seccionales de Impuestos”.

De igual manera, la Dian salió a aclarar que “la información sobre este trámite en etapa de cobro tiene reserva legal especial, de acuerdo con las disposiciones que rigen el tratamiento de la reserva de la información tributaria establecido en el Estatuto Tributario”. Por lo tanto, “los expedientes de las Oficinas de Cobranzas solo podrán ser examinados por el contribuyente o su apoderado legalmente constituido, o abogados autorizados mediante memorial presentado personalmente por el contribuyente”.

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