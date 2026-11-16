Avianca proyecta invertir 3.000 millones de dólares en un programa de expansión que incluye la adquisición de 61 aeronaves nuevas entre 2027 y 2029.

José Manuel Restrepo lidera la delegación colombiana con rumbo a la Milagro Week: “Tenemos el primer gran anuncio”

El anuncio fue divulgado por el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, luego de una reunión con Gabriel Oliva, presidente de la aerolínea, durante el desplazamiento de una delegación empresarial colombiana a Nueva York.

José Manuel Restrepo es el coequipero del presidente Abelardo De La Espriella. Foto: SEMANA

La inversión se dio a conocer en el contexto de la primera edición de Milagro Week, una iniciativa que reúne a representantes del sector empresarial, inversionistas y entidades financieras para presentar oportunidades de negocio y financiación relacionadas con Colombia.

De acuerdo con la información conocida sobre el proyecto, la incorporación de los aviones se realizará en tres etapas. Para 2027 está prevista la llegada de 18 aeronaves, mientras que en 2028 se sumarían otras 23. El proceso finalizaría en 2029, con la incorporación de las 20 unidades restantes hasta completar las 61 previstas.

#Política | Desde Nueva York, el vicepresidente José Manuel Restrepo hizo los primeros anuncios de la ‘Milagro Week’, que busca atraer inversión extranjera a Colombia. https://t.co/NyUpylokr7 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 16, 2026

El primer grupo estará conformado por 16 aviones de un solo pasillo y dos de doble pasillo. La inversión estimada para esta primera fase se acerca a los 1.000 millones de dólares. Los equipos de cabina angosta tienen un valor de referencia de aproximadamente 50 millones de dólares por unidad, mientras que los de doble pasillo rondan los 100 millones de dólares.

Aunque ya se conoce la distribución de las primeras entregas, todavía no se ha precisado cuántos aviones de cada categoría llegarán durante 2028 y 2029. Tampoco se ha divulgado un desglose completo de los recursos por año y por tipo de aeronave.

Copa Sudamericana: Avianca habilitará vuelos especiales para llegar a Barranquilla

El anuncio coincidió con otra de las actividades de la delegación colombiana: el vuelo preinaugural de la ruta directa entre Barranquilla y Nueva York. Avianca dispuso esta operación para trasladar a los participantes de la misión empresarial, en la que también se busca ampliar las conexiones internacionales y promover el turismo del Caribe colombiano.

¡Aquí vamos para la primera Milagro Week en Nueva York !✈️ Abordamos el vuelo AV280 de Avianca, el primer vuelo pre inaugural de la ruta Barranquilla–Nueva York, rumbo a la primera gran plataforma de inversión internacional de Colombia. Viajamos con empresarios y una misión clara: conectar a Colombia con el mundo para atraer inversión y generar el crecimiento económico que el presidente @ABDELAESPRIELLA nos ha encomendado. Ya Milagro Week empieza a dar los primeros resultados: ¡antes de aterrizar en Nueva York, tenemos el primer gran anuncio! Aquí se los contamos. La misión es crecer. 🇨🇴 — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) November 15, 2026

Milagro Week se desarrolla entre el 16 y el 19 de noviembre. Para esta primera edición, Colombia presentó 97 proyectos que representan oportunidades de inversión y financiación por 41.900 millones de dólares, en sectores como infraestructura, energía, agroindustria, tecnología y turismo.

La agenda es liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín. El propósito es establecer contactos con inversionistas internacionales y avanzar en posibles acuerdos para financiar iniciativas empresariales en el país.