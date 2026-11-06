Un nuevo caso de alteración del orden durante el abordaje de un vuelo de Avianca generó reacciones en redes sociales, luego de que se difundiera un video en el que se observa a un pasajero protagonizando una discusión con trabajadores de la aerolínea en el aeropuerto de Medellín.

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Los hechos ocurrieron el pasado 4 de noviembre, durante el proceso de abordaje del vuelo AV8451, que cubría la ruta Medellín-Bogotá. Ante la circulación de las imágenes, Avianca se pronunció sobre lo sucedido y entregó detalles de la situación a través de un comunicado.

Según explicó la compañía, el incidente se habría originado luego de que uno de sus funcionarios le informara al pasajero que su equipaje de mano excedía las dimensiones permitidas para ser transportado en la cabina del avión, por lo que debía ser enviado a la bodega.

#OPINE 🚨 Usuario denunció en R/S haber sido desembarcado de su vuelo tras un reclamo con el personal de @avianca. El ciudadano afirmó que pretendían cobrarle una maleta incluida en su pasaje y, tras la discusión, la empresa le prohibió viajar, obligándola a comprar otro tiquete. 📹 [ https://t.co/MWoRSjnt7R ] — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 5, 2026

Sin embargo, de acuerdo con la versión de la aerolínea, el viajero reaccionó de manera agresiva contra uno de sus trabajadores e intentó ingresar por la fuerza a través de la puerta de embarque.

“Un pasajero agredió a uno de los funcionarios de Avianca e intentó ingresar a la fuerza en la puerta de embarque”, señaló la compañía en su pronunciamiento.

¿Qué dijo el pasajero sobre el incidente con Avianca?

El episodio también se conoció por medio de una publicación que realizó el propio viajero en redes sociales, en la que expuso su versión de lo ocurrido y cuestionó el procedimiento adelantado por los trabajadores de la aerolínea.

Según su relato, el inconveniente se habría presentado por un supuesto cobro adicional relacionado con su equipaje. El hombre sostuvo que las condiciones de su tiquete le permitían transportar las piezas de equipaje que llevaba y manifestó su inconformidad con la decisión del personal de Avianca.

En medio de la discusión, el pasajero cuestionó la actuación de los empleados y aseguró que no había agredido a ninguno de ellos. También hizo referencia a las cámaras de seguridad del aeropuerto para respaldar su versión de los hechos.

No obstante, Avianca sostuvo que el equipaje no cumplía con las dimensiones establecidas para su transporte en cabina y que, por ese motivo, debía ser trasladado a la bodega de la aeronave.

En su comunicado, la aerolínea indicó que, tras lo ocurrido, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes y las autoridades hicieron presencia en el lugar.

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La compañía también confirmó que el episodio es objeto de una revisión interna y manifestó su disposición para colaborar con las entidades competentes durante las actuaciones que se adelanten.

“El caso es objeto de revisión interna y Avianca se encuentra a disposición de las autoridades competentes para aportar la información que requieran”, precisó la empresa.

Asimismo, la aerolínea recordó que tiene la responsabilidad de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y convivencia durante sus operaciones, por lo que puede adoptar las medidas necesarias cuando se presenten situaciones que comprometan estos aspectos.

El caso está en manos de las autoridades del país. Foto: Avianca

Avianca pidió endurecer las sanciones contra pasajeros disruptivos

Al finalizar su pronunciamiento, la compañía aprovechó el caso para reiterar su llamado a las autoridades y al Congreso de la República para avanzar en el endurecimiento de las sanciones contra las personas que incurran en comportamientos que afecten la operación aérea y la integridad del personal aeronáutico.

“Como aerolínea, tenemos la responsabilidad de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y convivencia en nuestras operaciones”, manifestó Avianca.

La empresa insistió en que los transportadores están facultados para adoptar las medidas que consideren necesarias, de acuerdo con la normativa aeronáutica vigente y las condiciones establecidas en el contrato de transporte.