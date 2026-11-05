Davivienda sale a competir en nuevos mercados tras incorporar 4,2 millones de clientes

La integración de las operaciones de Scotiabank a Davivienda no solo amplía el tamaño del banco colombiano. La entidad busca aprovechar esta operación para competir con mayor fuerza en negocios como las cuentas en dólares, las transferencias internacionales, la financiación de grandes proyectos y los servicios financieros digitales. A estas apuestas se suma una herramienta de seguridad para prevenir las estafas bancarias.

Desde el primero de noviembre, los 4,2 millones de clientes de DAVIbank pasaron a Davivienda, que ahora cuenta con activos estimados en 194,9 billones de pesos y 25,3 millones de clientes en Colombia, según cifras a agosto de 2026.

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Javier Suárez, presidente de Davivienda, explicó que la estrategia va más allá de incorporar clientes y activos. El objetivo es ampliar el portafolio y aprovechar las capacidades internacionales adquiridas con la operación.

Un botón contra las estafas

Una de las principales novedades es el lanzamiento de un botón de seguridad dentro de la aplicación de Davivienda, que permitirá verificar en tiempo real si una llamada, mensaje, enlace o visita proviene efectivamente del banco.

Por ejemplo, si una persona recibe una llamada en la que le advierten que su dinero está en riesgo y debe transferirlo a otra cuenta, podrá consultar directamente en la aplicación si esa instrucción es legítima.

Historia Davivienda Foto: Davivienda

El sistema también permitirá comprobar supuestas entregas o cambios de tarjetas de crédito y otras comunicaciones sospechosas.

Suárez explicó que la herramienta busca combatir modalidades de fraude que recurren cada vez más a la suplantación y la manipulación de clientes.

Dólares, crédito y pagos inmediatos

Otro frente de competencia es la banca internacional. Davivienda permitirá abrir cuentas en dólares en Panamá desde su aplicación en Colombia, mediante un procedimiento simplificado para saldos de hasta 5.000 dólares. A diferencia de otras alternativas digitales, se trata de depósitos bancarios en dólares y no de criptoactivos.

También habilitó transferencias internacionales inmediatas y retiros de efectivo en Estados Unidos y otros 16 países, además de movimientos hacia cuentas bancarias en más de 160 países.

En el mercado local, la entidad anunció las Cuentas Cero, dirigidas a pensionados y trabajadores con nómina, sin cuota de manejo ni cobros por retiros y transferencias interbancarias.

Además, permitirá enviar dinero mediante Bre-B utilizando cupos de tarjetas de crédito, créditos rotativos y adelantos de nómina o pensión.

Empresas y grandes proyectos

En banca empresarial, Davivienda entra a competir con una oferta de leasing, renting y factoring para pequeñas y medianas empresas. Más de 4.000 pymes provenientes de DAVIbank se incorporan a esta estrategia.

El banco también busca ampliar su participación en la financiación de proyectos de energía, infraestructura y agroindustria, apoyado en sus operaciones internacionales y su alianza con Scotiabank.

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A ello se suman las transferencias empresariales en segundos mediante PSE y ACH, así como los pagos de nómina a través de Bre-B.

Con esta expansión, Davivienda busca convertir el aumento de su escala en nuevos negocios, en un mercado bancario donde la competencia por clientes, depósitos y transacciones digitales sigue aumentando.