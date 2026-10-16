Así quedaron las utilidades del sistema financiero para agosto: estos son los bancos que más ganan y los que están en rojo

La Superintendencia Financiera reveló los más recientes resultados del sistema financiero con corte a agosto. Para esta fecha, el sistema acumuló utilidades por $95,5 billones y, de este total, hay tres bancos que sumaron utilidades conjuntas por $11,4 billones: Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá.

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Este último volvió a ubicarse en el top 3 en el podio bancario, luego de dos meses en los que su lugar fue ocupado por el banco GNB Sudameris.

Así, Bancolombia lideró en cifras de utilidades con $5,33 billones, un crecimiento de 23,8% anual; le siguió Davivienda con $1,62 billones, una subida de 59,3%, y Banco de Bogotá, con $820.452 millones. El top 5 lo completan Banco GNB Sudameris, con $791.096 millones, y BBVA Colombia, con $663.277 millones.

Por otro lado, los bancos que permanecen en rojo son Banco Itaú (-$449.440 millones), Banco Pichincha (-$91.759 millones), Bancoomeva (-$23.473 millones) y Lulo Bank (-$17.689 millones).

A pesar de estas cifras negativas, tres de las cuatro entidades en terreno negativo lograron recortar significativamente sus pérdidas respecto al año anterior. Por ejemplo, Lulo Bank redujo su saldo en rojo 55,7 %, mientras Bancoomeva y Banco Pichincha también recortaron sus pérdidas.

La excepción fue Banco Itaú, cuyo resultado en utilidades responde a los costos de reestructuración y al desarme de coberturas derivados de la compra de su banca minorista por parte del Banco de Bogotá.

La Superintendencia Financiera reveló las utilidades de los bancos con corte a agosto Foto: Colprensa

Las cifras de la Superintendencia Financiera también mostraron crecimientos destacados dentro del sistema. El caso más llamativo lo protagonizó Banco Contactar, que disparó sus ganancias en más de 1.000 %, al pasar de $1.600 millones a $18.991 millones. De igual forma, entidades como Banco Popular ($41.795 millones), Serfinanza ($11.076 millones), Banco Caja Social ($209.423 millones) y Finandina ($34.972 millones) consiguieron triplicar sus beneficios frente a 2025.

A nivel general, los establecimientos de crédito reportaron utilidades por $12,7 billones. En el resto del ecosistema, las compañías aseguradoras registraron $3,0 billones, las Instituciones Oficiales Especiales (IOE) sumaron $1,2 billones y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) alcanzaron $936,2 millones. Además, las fiduciarias obtuvieron $682,4 millones en utilidades propias y generaron $23,8 billones en rendimientos.