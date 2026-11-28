Finanzas
¿Se puso al día, pero no le prestan? Este es detalle legal que muchos ignoran al pedir un préstamo
Contar con un paz y salvo no obliga a las entidades bancarias a otorgar un préstamo.
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28 de noviembre de 2026 a las 7:40 a. m.
Contar con un paz y salvo no obliga a las entidades bancarias a otorgar un préstamo. Foto: Getty Images - Función Pública - Composición SEMANA
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