Banco de Bogotá anunció que estas tarjetas dejarán de funcionar el 21 de octubre

El Banco de Bogotá informó que las tarjetas de crédito emitidas por Itaú dejarán de funcionar el 21 de octubre de 2026 para los clientes que llegaron a la entidad procedentes de ese banco.

La fecha marca el plazo límite para utilizar los plásticos de crédito de Itaú, por lo que los usuarios deberán gestionar el uso de sus nuevas tarjetas.

Así avanza la integración de Itaú con el Banco de Bogotá

En un comunicado, la entidad recordó a los clientes que cuentan con una tarjeta de crédito Itaú que deben tener en cuenta la fecha de finalización de su funcionamiento y verificar el estado de entrega de la tarjeta que la reemplazará.

#Atento | Banco de Bogotá informó que las tarjetas de crédito Itaú de los clientes que migraron a la entidad dejarán de funcionar el 21 de octubre de 2026 https://t.co/n9V9wYxTFJ — Diario La República (@larepublica_co) October 15, 2026

“Su tarjeta de crédito Itaú dejará de funcionar el 21 de octubre de 2026”, señaló el Banco de Bogotá en el documento.

Ante esta situación, el banco indicó que los usuarios que ya recibieron su nueva tarjeta de crédito deben activarla para realizar compras. En cambio, quienes todavía no la tienen tendrán que actualizar sus datos personales para que la entidad pueda coordinar la entrega.

El proceso busca que los clientes cuenten con su nueva tarjeta antes de que deje de funcionar la emitida por Itaú. Por ello, el banco recomendó verificar cuál de las dos situaciones corresponde a cada usuario y realizar el trámite respectivo.

Itaú vende su negocio de banca para personas al Banco de Bogotá: Superfinanciera dio luz verde

Para consultar las instrucciones de activación o actualizar la información necesaria para recibir la tarjeta, los clientes pueden ingresar al portal dispuesto por la entidad: https://www.bancodebogota.com/personas/tarjetas-de-credito/tarjetas-itau

En esa página se encuentra la información relacionada con las tarjetas de crédito del Banco de Bogotá destinadas a los clientes provenientes de Itaú, así como las indicaciones para adelantar los procedimientos requeridos.

Migración de clientes de Itaú al Banco de Bogotá. Foto: Montaje Semana

La entidad también señaló que mantiene habilitados sus canales de atención para acompañar a los usuarios durante el proceso y responder sus inquietudes. De esta manera, quienes tengan preguntas sobre la recepción de la tarjeta, su activación o la actualización de sus datos podrán acudir a esos medios de contacto.

El 21 de octubre será el punto de referencia para los clientes que todavía utilizan tarjetas de crédito Itaú. Por esta razón, quienes aún no hayan recibido el nuevo plástico deberán revisar sus datos y seguir las instrucciones del banco para coordinar la entrega, mientras que quienes ya lo tengan deberán completar la activación antes de utilizarlo.