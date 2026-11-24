Daños materiales y heridos. Es el saldo preliminar del atentado ocurrido en Villavicencio, en la noche del lunes 23 de noviembre, cuando un carrobomba explotó en el centro de la ciudad, en la Plaza Los Libertadores.

A medida que avanzan las horas y se van consolidando las estadísticas, aparecen las confirmaciones de las afectaciones. El Banco de Bogotá es uno de ellos.

La entidad financiera reportó daños en la oficina Centauros, ubicada en la carrera 31 No. 38-41.

De ahí que anunciara que, con el propósito de preservar la seguridad de los clientes y colaboradores, esa oficina no prestará servicio durante este martes 24 de noviembre.

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El llamado del Banco de Bogotá, para quienes requieren atención, es acudir a las otras oficinas de la capital del Meta que operan con normalidad: Unicentro Villavicencio: Avenida 40 No. 26C-10, local 127, Centro Comercial Unicentro. Viva Villavicencio: calle 7 No. 45-185, local 212, zona de servicios del centro comercial Viva.

Atentado a la Gobernación del Meta, en Villavicencio. Foto: Colprensa

Además, están disponibles los canales digitales para hacer las operaciones que se puedan resolver por esa vía.

“Reiteramos nuestra solidaridad con la comunidad de Villavicencio y nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de nuestros clientes y colaboradores”, afirmó el Banco de Bogotá a través de un comunicado.

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De igual manera, lamentaron los hechos ocurridos y expresaron solidaridad con las personas afectadas y con la comunidad.

La entidad financiera confirmó que, tras la explosión registrada en la ciudad, establecieron contacto con cada uno de sus colaboradores de la zona y confirmaron que todos se encuentran bien.

Atentado a la Gobernación del Meta, en Villavicencio. Foto: Suministradas por la Gobernación del Meta

En la capital del Meta se adelanta un consejo de seguridad que tiene reunidos a representantes del Gobierno Nacional y Local, quienes analizan la situación para trazar el plan de acción a seguir, tras el hecho que se produjo luego de la onda expansiva que causó impacto en al menos 500 metros alrededor del punto en el que se produjo la detonación.

Hasta el momento se contabilizan destrozos de fachadas, techos, vidrios, principalmente en establecimientos comerciales.

Villavicencio venía de al menos 20 años sin un hecho como estos. El presunto responsable sería Alias Medina, de las disidencias de las Farc.