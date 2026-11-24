Son los huesos más duros de roer en materia de políticas sociales y económicas: edad de pensión, costo de la seguridad social, subsidios, impuestos, salarios.

La OCDE, grupo de países con mejores prácticas, al que Colombia solicitó entrar en 2013 y concluyó el proceso en 2020, ha sido insistente en varias medidas que pocos gobiernos se han atrevido a sacar adelante, pese a que técnicamente es lo recomendado desde varios frentes.

Ahora, una vez más la OCDE, al destapar el informe Economic Surveys: Colombia 2026, insiste en recomendar lo que acá es considerado como “políticamente incorrecto”. Todo porque pasaría una factura de alto costo en materia política, como ya se ha visto en otros momentos.

Con ese preámbulo, aquí están las 10 propuestas más complejas formuladas por la OCDE para Colombia en su informe económico. Demandarían profundas reformas fiscales, laborales, institucionales y regulatorias.

Colombian money Retirement prospects in Colombia,pension retirement concept Foto: Getty Images

Edad de pensión

Para la OCDE, Colombia debería tomar el camino de incrementar paulatinamente la edad legal de jubilación (actualmente en 57 años para mujeres y 62 para hombres).

El organismo, como la mencionado en otras oportunidades, reitera que igualar la edad de retiro entre hombres y mujeres, y vincular todos los ajustes futuros de manera automática a la esperanza de vida, sería una buena práctica desde distintos puntos de vista. La mujer podría tener un mejor ingreso, pues en la actualidad, por cotizar 5 años menos que el hombre, termina con una mesada inferior. Sin dejar de lado que debe retirarse del mundo laboral en un momento en el que acumula experiencia y probablemente, esté en una mejor posición económica en el mercado del trabajo.

Claramente, es una de las propuestas de elevado costo político y social, pese a que la medida ayudaría a corregir el problema financiero del sistema pensional y a mejorar la equidad, pues se eliminarían los subsidios a las pensiones altas en el régimen público.

IVA Foto: istock

Ampliación del IVA

Lo que ya salió del proyecto de Ley de Rescate Económico, justamente porque se trata de una medida impopular, es otra de las recomendaciones de la OCDE. El organismo propone eliminar la mayoría de las exenciones, exclusiones y tarifas reducidas (como la del 5 %), aplicando una tarifa general amplia sobre bienes y servicios.

En línea con lo que se incluía en la Ley de Rescate Económico, la OCDE también menciona la devolución o transferencia monetaria directa a la población más vulnerable.

El pago de impuestos en Colombia genera inquietudes entre los ciudadanos por el destino de los recursos. Foto: Montaje: El País

Impuesto de renta: empresas y personas

La OCDE ha sido tajante al expresar que el impuesto de renta debe inclinar la carga sobre las personas naturales y no sobre las empresas, como está en Colombia, y es algo que poco se acepta en un país como el nuestro, en el que un alto porcentaje de la población ocupada gana menos de un salario mínimo. En el informe Economic Surveys: Colombia 2026, el organismo reitera que sería ideal r reducir la tarifa estatutaria del impuesto de renta de personas jurídicas (del 35 % actual hacia el 30 %) y eliminar exenciones corporativas

Entre tanto, se deberían bajan los umbrales de ingreso para que un mayor porcentaje de personas naturales empiece a declarar y pagar impuesto sobre la renta.

Colombia, catalogado como un país de ingreso medio, solo tiene al 5 % de la población pagando el impuesto de renta personal.

Lo que habitualmente sale a relucir en debates relacionados con esta medida, es que se carga a la clase media, por lo cual, la propuesta no evoluciona.

Foto: adobe stock

Diésel, sin más subsidio

Otro de los temas que se ha abordado en Colombia, pero que no ha salido adelante, es el del desmonte de los subsidios al diésel, pese a que ya se aplicó el de la gasolina.

La OCDE sugiere reducir de forma paulatina pero automática los subsidios remanentes al diésel en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) hasta alcanzar la paridad con los precios internacionales. Hay que recordar que estos subsidios crearon un déficit fiscal del que poco se hablaba y que fue causando un hueco en las finanzas.

La gran dificultad de aplicar esta medida es que se argumenta un impacto directo en los costos de transporte de carga y alimentos. La propuesta de la OCDE apunta a que se sustituyan por apoyos financieros temporales dirigidos exclusivamente a pequeñas empresas de transporte.

Salario mínimo Foto: ADOBE STOCK

Costos laborales y salario mínimo

La progresividad es una palabra que aparece en varias ocasiones en el informe de la OCDE. Esa es una de las características de las cuales adolece mucho esta nación.

Así las cosas, el organismo internacional propone hacer progresivos los impuestos sobre la nómina y las contribuciones a la seguridad social en los salarios bajos para reducir el costo del empleo formal.

De igual manera, plantea anclar las alzas del salario mínimo estrictamente en evaluaciones técnicas de productividad, de manera que las decisiones no obedezcan a posiciones políticas de gobierno.

La OCDE destaca que el salario mínimo en Colombia representa entre el 91 % y el 100% del salario mediano (el más alto entre los países de la OCDE), lo que genera una barrera infranqueable de entrada al empleo formal para trabajadores de baja calificación.

Foto: Stock

Gobernanza del Banco de la República

Para la OCDE, sería una buena práctica adelantar una reforma institucional para retirar al Ministro de Hacienda el derecho a voto dentro de la Junta Directiva del Banco de la República. Esta medida estaría en línea con las mejores prácticas internacionales de los bancos centrales independientes, evitando que la política fiscal intervenga directamente en las decisiones de la política monetaria.

Impuesto al carbono Foto: Agencia 123rf

Impuestos al carbono y ambientales

La recomendación de la OCDE es aumentar la tarifa del impuesto al carbono, con metas proyectadas a 67 dólares por tonelada de CO₂ hacia 2040.

Incrementar la tributación sobre el tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas también está dentro de las sugerencias del organismo.

La medida estaría en la ruta de acelerar la transición energética.

Subsidios sociales y a servicios públicos

En el documento de la OCDE para Colombia se plantea depurar los programas sociales (hoy, más del 30 % del presupuesto de programas como Renta Ciudadana llega a hogares no pobres).

Un gran debate que se ha dado en el país, alrededor de las bondades de eliminar la estratificación socioeconómica en subsidios de servicios públicos domiciliarios también aparece en el documento de la ODCE sobre Colombia.

Autonomía del CARF

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal-Carf es un organismo determinante para ponerle coto al mal manejo de las finanzas públicas. Por ello, la OCDE sugiere otorgar plena independencia presupuestal, administrativa y de personal al Carf e institucionalizar evaluaciones independientes del gasto público.