Suscribirse

Economía

Si subiera la edad de pensión en Colombia, ¿cuánto tiempo se demoraría en jubilarse un trabajador?

Centros de pensamiento económico han recomendado aumentar la edad para hacerles frente a las presiones fiscales del sistema.

Redacción Economía
20 de agosto de 2025, 5:24 p. m.
envejecimiento
Este sería el aumento recomendado de edad de pensión en Colombia. | Foto: Adobe Stock

Hace algunos días, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, se pronunció frente a varios de los aspectos que conciernen a la economía colombiana, mencionando un cambio importante que necesita el sistema de jubilaciones en el país.

Villar hizo una recomendación clave: aumentar la edad de pensión.

El directivo mencionó que el sistema necesita una actualización importante de las condiciones demográficas del país, con el fin de que el sistema pueda seguir siendo sostenible, dada la modificación que sufrió hace algunos meses por cuenta de la reforma pensional.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, participó en el Congreso de Confecámaras.
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, habló sobre la necesidad de aumentar la edad de pensión. | Foto: El país

Villar no habló de una edad en específico a la que debería subir la edad. Sin embargo, entidades y centros de estudios económicos han apuntado a una proyección.

De un lado, Anif ha indicado que es importante revisar en Colombia un incremento de edad de jubilación gradual, con una meta en la que los hombres se jubilen a los 67 años y las mujeres a los 62. Es decir, subir cinco años la edad para hombres y para mujeres.

Contexto: Pensiones: este es el requisito para heredar una pensión

Si el país no hace cambios en el corto plazo, los expertos aseguran que las presiones fiscales podrían aumentar considerablemente y esto sería poco sostenible para el sistema pensional con el paso del tiempo.

La Dian aclaró si los pensionados en Colombia deben realizar la declaración del impuesto de renta.
La edad de pensión es un factor clave en Colombia, en el sistema pensional. | Foto: 123 RF

Otra de las posibilidades que se ha evaluado es la de igualar la edad de pensión de los colombianos, entre hombres y mujeres. Sin embargo, hasta el momento no se ha conocido ninguna propuesta formal.

Contexto: Millones sin reclamar en pensiones: el trámite que puede asegurar el futuro de los herederos

Fedesarrollo, otro centro independiente de investigación económica, asegura que la edad de pensión debería subir unos tres años, es decir, que los hombres se jubilen a los 65 años y las mujeres lo hagan desde los 60.

Pese a las recomendaciones, se sabe que el Gobierno no presentará por ahora un proyecto para cambiar la edad de jubilación.

Senior woman has financial problems. Counting money, monthly pension, don’t have enough money for paying bills.
Estos serían los efectos de aumentar la edad de pensión. | Foto: Getty Images

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Por qué Estados Unidos despliega buques de guerra y miles de militares cerca de Venezuela?

2. Comisión de Disciplina asumió el caso de la jueza en Barranquilla que suspendió concurso para 4.000 cargos en la Fiscalía

3. Jugador de Selección Colombia deja la élite europea por Sudamérica: negocio causa revuelo

4. Luis Díaz sacó sus dotes tocando el acordeón: video del Bayern Múnich muestra cómo le fue

5. Defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez advierte la “instrumentalización” de la Cancillería por parte del senador Iván Cepeda

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PensiónPensionadosJubilaciónEdad de jubilación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.